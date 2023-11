Jedna szklanka dziennie obniży poziom cholesterolu. Jedz codziennie przed południem

Jakie właściwości ma masło z orzechów włoskich?

Mówi się, że każdego dnia powinno zjadać się jedną garść orzechów. Spośród wszystkich rodzajów eksperci ds. żywienia wskazują, że najzdrowsze są włoskie. Znajdują się w nich:

sterole roślinne, cenne kwasy omega-3

białko

fosfor, miedź, mangan i kwas linolenowy

magnez, żelazo, potas, wapń i kwas foliowy

Orzechy włoskie za sprawą tych składników wspierają pracę mózgu, korzystnie wpływają na układ krążenia, obniżają poziom cholesterolu LDL, wykazują działanie przeciwnowotworowe, a także opóźniają procesy starzenia się skóry.

Warto dodawać je więc do sałatek, owsianek, zup czy koktajli, a także chrupać solo między posiłkami. Z orzechów włoskich można również przygotować wyśmienite masło do pieczywa - podobne do tego najbardziej popularnego, produkowanego z orzechów arachidowych. Przepis jest naprawdę bardzo prosty.

Zdjęcie Orzechy włoskie są bardzo zdrowe, ale nie należy przesadzać z ich ilością. Optymalna dawka dzienna to jedna garść / 123RF/PICSEL

Jak zrobić masło z orzechów włoskich? Przepis krok po kroku

Zanim przystąpisz do przygotowania masła, pamiętaj, aby orzechy były jak najświeższe. Potrzebna będzie dodatkowo jedynie odrobina soli oraz blender.

Zacznij od ugotowania orzechów włoskich w wodzie (czas - 15 min), następnie odcedź i obierz je ze skórki. Podpiecz ugotowane orzechy w piekarniku (145 st. C, 15 min) i pozostaw do ostudzenia. Zmiksuj orzechy włoskie ze szczyptą soli morskiej na gładką masę.

Jak przechowywać masło z orzechów włoskich?

Gotowe masło z orzechów włoskich należy przełożyć do czystego i osuszonego słoika i szczelnie zamknąć. Najlepiej przechowywać je w lodówce lub w spiżarce - tam gdzie jest chłodno i nie dociera światło. Będzie nadawać się do spożycia nawet przez pół roku.