Rozpoznanie prawdziwego miodu, zwłaszcza na pierwszy rzut oka, nie jest zadaniem łatwym. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym bez żadnego problemu dowiemy się, czy dany miód będzie spełniał nasze oczekiwania. Co ciekawe - miód jest jednym z najczęściej "podrabianych" produktów spożywczych. Tym bardziej warto posiąść wiedzę, pozwalającą nam na odróżnienie pełnowartościowego miodu od wyrobu udającego miód.

Czytanie etykiety

Sięgając w sklepie po miód, przede wszystkim dokładnie przyjrzyjmy się etykiecie. Jeśli znajduje się tam informacja o tym, że jest to mieszanka miodów pochodzących z krajów europejskich oraz spoza nich, to prawdopodobnie mamy do czynienia z mieszanką miodów polsko-chińskich.

"Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie często podnoszona w branżowych dyskusjach obecność w nich niepożądanych, sztucznych, chemicznych substancji, sprawiających, że miód nie krystalizuje. Według chińskich receptur miód przelewany jest do słoików w temperaturze, która niweluje wszelkie cenne, zdrowotne właściwości tego specyfiku, przez co, z punktu widzenia smakoszy, staje się on jedynie słodkim, dość kalorycznym dodatkiem do jedzenia" - czytamy na stronie naszapszczelarnia.pl.

Proces krystalizacji

Najlepszym sposobem na uzyskanie pewności, że posiadamy prawdziwy miód, jest zaobserwowanie procesu krystalizacji. Najszybciej krystalizują miody zawierające największą ilość glukozy, czyli na przykład miód rzepakowy. Z kolei najdłużej na krystalizacje należy czekać w przypadku miodu akacjowego, z uwagi na przewagę fruktozy nad glukozą w składzie.

"Glukoza ma większą skłonność do krystalizacji, dlatego to właśnie ją widać jako pierwszą na dnie szklanego słoiczka. Wiadomo więc już, dlaczego miód nie krystalizuje - jeśli jego przeważającymi składnikami są woda i biały cukier, proces ten po prostu nie może zaistnieć" - informuje naszapszczelarnia.pl.

Walory smakowe

Prawdziwość miodu można również sprawdzić podczas próby smaku. Po jego skosztowaniu powinniśmy w pierwszej chwili poczuć bardzo dużo słodyczy, która po krótkiej chwili przechodzi delikatne uczucie szczypania lub pieczenia w gardle. Jeśli po spróbowaniu miodu cały czas dominuje słodki smak i w ogóle się on nie zmienia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to sztuczny miód, będący efektem wymieszania cukru z wodą.

Rozpuszczanie miodu w wodzie

Kolejny trik na sprawdzenie autentyczności miodu polega na napełnieniu szklanki wodą i dodaniu do niej łyżeczki miodu. Prawdziwy, naturalny miód zacznie się rozpuszczać nieregularnie, zwłaszcza podczas mieszania. Wówczas zaważymy również, że taki rozpuszczający miód pozostawia w wodzie ciągnące się ślady. Podrabiany miód na bazie cukru rozpuści się bardzo szybko i równomiernie.