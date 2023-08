Co to jest pierzga?

Pierzga pszczela powstaje z pyłku kwiatowego, który dostarczany jest do ula przez pszczołę zbieraczkę, następnie zostaje przekazany pszczole robotnicy, a ta z kolei umieszcza go w komórkach woskowych w ramce, aplikując przy tym enzymy pochodzące z gruczołów ślinowych pszczoły.

Gdy komórka zostanie zapełniona, pszczoły nanoszą nieco mleczka pszczelego i miodu, zabezpieczając ramkę cienką warstwą wosku pszczelego. Od tego momentu rozpoczyna się proces fermentacji mlekowej, czego pokłosiem jest powstawanie mikro i makroelementów oraz wielu witamin. Tak powstały produkt jest całkowicie odporny na pleśń i procesy gnilne.

Pierzga pszczela nie jest tanim produktem, gdyż do pozyskania 1 kilograma pierzgi potrzeba nawet 30 ramek, które są dokładnie i skrupulatnie ręcznie oczyszczane.

Pierzga pszczela - właściwości zdrowotne

Pierzga pszczela jest źródłem wielu, niezwykle cennych składników odżywczych, dlatego często stosowana jest w medycynie naturalnej. Doskonale regeneruje i wzmacnia organizm, ale również wspiera pracę układu nerwowego, w związku z tym zaleca się ją stosować osobom będącym w stanach depresyjnych.

Pierzga pszczela poprawia kondycję układu pokarmowego, oczyszczając wątrobę, a także pomaga przy leczeniu wrzodów żołądka.

Pierzga pszczela bogata jest w:

węglowodany,

białka

tłuszcze nienasycone i nasycone,

aminokwasy egzogenne

witaminy A, B1, B2, B3, B6, B7, B12, C, E, D oraz K,

fosfor, żelazo, krzem, mangan, potas, miedź, sód, selen i cynk.

Jak stosować pierzgę pszczelą?

Pierzga pszczela jest łatwo przyswajalnym produktem dla naszego organizmu, a zalecana, dzienna dawka pierzgi dla osoby dorosłej to ok. 10-15 gramów, co odpowiada jednej łyżeczce. Pierzga może być dodawana na przykład do jogurtu czy owsianki, ale najlepsze działanie uzyskamy poprzez picie naparu.

Łyżeczkę pierzgi umieszczamy w naczyniu i zalewamy litrem letniej wody o maksymalnej temperaturze 40 stopni Celsjusza, by pierzga nie straciła swoich właściwości. Taki roztwór zostawiamy na 8-10 godzin i pijemy go rano na czczo. Kuracja powinna trwać przez 3 miesiące.

