Genialny nawóz dla roślin ogrodowych. Będą zdrowe, silne i bujne

Spis treści: 01 Nawóz z pokrzywy - dlaczego warto go stosować w ogrodzie?

02 Do jakich roślin sprawdzi się nawóz z pokrzywy?

03 Do czego nawóz z pokrzywy się nie nadaje?

04 Co daje gnojówka z pokrzywy?

05 Gnojówka z pokrzywy - jak ją wykonać?

06 Gnojówka z pokrzywy - jak stosować?

Nawóz z pokrzywy - dlaczego warto go stosować w ogrodzie?

Popularna gnojówka z pokrzywy to nawóz powszechnie stosowany do wielu roślin ogrodowych. Poza tym, że jest zupełnie ekologiczna i naturalna to dodatkowo dziecinnie prosta w przygotowaniu i wspaniale wpływa na kwiaty oraz warzywa. Pokrzywa zawiera bowiem bogactwo witamin i składników odżywczych, udowodniono, że ma też działanie lecznicze. Gnojówka z pokrzywy dostarczy roślinom przede wszystkim:

witamin A, B, C i K

naturalnych przeciwutleniaczy

pierwiastków takich jak: azot, potas, magnez, żelazo, wapń i krzem

Do jakich roślin sprawdzi się nawóz z pokrzywy?

Gnojówka z pokrzywy do podlewania doskonale sprawdzi się w przypadku większości warzyw, ale również roślin ozdobnych - zarówno tych jedno, jak i wieloletnich.

Warzywa: pomidory, ogórki, papryki, dynie, cukinie, bakłażany, kalafiory, selery

Krzewy owocowe: maliny, truskawki

Rośliny ozdobne i ogrodowe: róże, kwiaty rabatowe, iglaki

Do czego nawóz z pokrzywy się nie nadaje?

Nawóz z pokrzywy nie będzie dobrym wyborem do podlewania: cebuli, czosnku, grochu i fasoli, a także roślin ozdobnych jak azalie, rododendrony czy wrzosy.

Co daje gnojówka z pokrzywy?

Stosowanie gnojówki z pokrzywy działa zbawiennie na rośliny. Przede wszystkim:

wzmacnia ich wzrost, poprawia kondycję

wzbogaca o składniki odżywcze

wspomaga tworzenie się chlorofilu w liściach

przyciąga dżdżownice, które spulchniają glebę

zwalcza szkodniki: mszyce, przędziorki, miseczniki, tarczniki

pomaga zwalczać niektóre choroby grzybowe roślin, np. mączniaka czy szarą pleśń

Gnojówka z pokrzywy - jak ją wykonać?

Zdjęcie Pokrzywy należy zalać wodą i odstawić na kilkanaście dni / 123RF/PICSEL

Do sporządzenia nawozu z pokrzywy nadawać będą się najlepiej młode egzemplarze, które jeszcze nie zakwitły. Należy je pozbierać, a następnie liście i łodygi rozdrobnić i umieścić w dużym naczyniu (np. w plastikowym wiaderku). Potem pokrzywy trzeba zalać wodą (może być to deszczówka) - najlepiej w proporcjach 10 l wody na 1 kg pokrzyw. Pojemnik przykryć gazą lub innym, oddychającym materiałem - tak by nie dostały się do środka owady czy zanieczyszczenia.

Pojemnik z pokrzywami odstawić następnie w lekko zacienione miejsce, a jego zawartość codziennie przemieszać. Gnojówka z pokrzywy będzie gotowa do wykorzystania dopiero po około 14-20 dniach - wówczas woda przybierze brunatny odcień, zniknie wytwarzająca się podczas fermentacji piana i bąbelki. Należy wiedzieć, że zapach tego nawozu jest dość intensywny i nieprzyjemny.

Gnojówka z pokrzywy - jak stosować?

Ważne, aby podczas nawożenia roślin gnojówką z pokrzywy zachować regularność i podlewać je w odstępach 2-3 tygodniowych, aż do końca sierpnia. Liście można odcedzić z płynu i umieścić w szczelnie zamykanym pojemniku. Płyn rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:10 najlepiej wlewać bezpośrednio pod krzaki. Gnojówkę z pokrzywy można przechowywać tak długo jak chcemy - nawet do końca lata.