Kurki - właściwości odżywcze

Kurka, a właściwie pieprznik jadalny, bo tak brzmi nazwa tego grzyba, choć w 90 proc. składa się z wody, to i tak należy do jednych z najzdrowszych grzybów, będąc źródłem witamin i minerałów. Znajdziemy w niej m.in.: witaminę B1, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6, kwas foliowy, witaminę D, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, białka, węglowodany, tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe, błonnik.

Co ciekawe - kurki są bogatszym źródłem beta-karotenu niż marchew i pomidor, a ponadto grzyb posiada doskonałe właściwości antybakteryjne przeciwko bakteriom odpowiadającym za zatrucia pokarmowe oraz gronkowca złocistego.

Zdjęcie Kurki są bogactwem beta-karotenu. Zawierają też białko i są niskokaloryczne / 123RF/PICSEL

Jak szybko oczyścić kurki?

Kurkę najczęściej spotkamy w lasach mieszanych, schowaną w gęstym mchu oraz rosnącą na glebach piaszczystych, gdzie znajdują się sosny i świerki. Kurki, z uwagi na charakterystyczny kształt, są grzybami uciążliwymi pod kątem ich dokładnego czyszczenia.

Katarzyna Bosacka na swoim koncie na Instagramie podzieliła się z internautami doskonałym sposobem na szybkie i dokładne mycie kurek. Umycie tych grzybów pod bieżącą wodą bardzo często nie wystarczy, gdyż ziarenka piasku dokładnie chowają się w szczelinach pod kapeluszem.

Zdjęcie Mycie kurek może być uciążliwe / 123RF/PICSEL

Katarzyna Bosacka podpowiada, by do mycia kurek używać mąki. Grzyby należy przełożyć do naczynia i dokładnie oprószamy mąką, a następnie delikatnie przemieszać dłonią, odczekać kilka minut, przełożyć do sitka i opłukać pod bieżącą wodą.

Mąka doskonale oblepia różnego rodzaju zanieczyszczenia znajdujące się na kurkach, dzięki czemu znikają one z grzyba podczas jego płukania.