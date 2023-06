Genialny sposób na pozbycie się z domu owadów. Narzędzie do walki trzymasz w łazience

Lato rozgościło się w Polsce na dobre, a wraz z nim nadeszły upały. Wietrzenie mieszkań poprzez szeroko uchylane okna, to jeden ze sposobów na zmniejszenie temperatury w pomieszczeniu. Niestety to również najprostszy sposób na "zaproszenie" do naszych czterech ścian wielu uporczywych owadów. Jednak możemy wyjść z tej potyczki zwycięsko, jeśli posiadamy w domu mydło.

Zdjęcie Mydło doskonale sprawdzi się w potyczce z owadami / 123RF/PICSEL