Mrożenie mięsa to bardzo popularne rozwiązanie, które pozwala na jego dłuższe przechowywanie, bez ryzyka rozwinięcia się w mięsie bakterii i zarazków . Rzecz jasna mięso poddane mrożeniu powinno zostać odpowiednio zapakowane i utrzymywane we właściwej temperaturze .

Jak wskazuje sanepid, a w tym przypadku konkretnie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie, do mrożenia nadaje się każde surowe mięso . Należy jednak pamiętać, że zamrożonego mięsa nie powinniśmy przechowywać w zamrażalniku zbyt długo.

W przypadku wołowiny i cielęciny , czas mrożenia może wynosić do ośmiu miesięcy . Wieprzowina nie powinna spędzić w zamrażalniku dłużej niż sześć miesięcy , mięso mielone może być mrożone przez dwa miesiące , a schabowe i gulasz do sześciu miesięcy .

"Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub woreczkach foliowych (są np. woreczki nadające się idealnie do mrożenia np. dania z sosem, do których dołączone są specjalne zamknięcia)" - wskazuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie. Ponadto temperatura w zamrażalce powinna wynosić minimum -18 st. C.