Jogurt z długą historią. Grecy go uwielbiają

Grecki jogurt, znany jako "straggisto" (co oznacza "odsączony"), wyróżnia się od innych jogurtów tym, że jest intensywnie odcedzany, co nadaje mu charakterystyczną gęstość i kremowość.

Nic dziwnego, że wśród owoców, serów typu feta i warzyw, znajdzie się też jogurt grecki na śniadanie. Często jest podawany z miodem i orzechami, co jest jednym z najpopularniejszych greckich śniadań. Można też go jeść z owocami, granolą lub jako dodatek do pieczywa.