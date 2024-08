Nie wszystkie grzyby , które lądują w naszym koszyku, powinniśmy przeznaczyć na suszenie . Do procesu suszenia nie nadają się grzyby blaszkowe , takie jak kurki, gąski i rydze . Dzieje się tak z uwagi na blaszki pod kapeluszem grzyba, które podczas suszenia łatwo ulegają kruszeniu .

Z kolei gdy mowa o kurkach, to istnieje duże ryzyko, że po wysuszeniu staną się one gorzkie . Natomiast kanie w procesie suszenia tracą smak i aromat . Zdecydowanie zrezygnujmy z pomysłu suszenia rydza , ponieważ taki grzyb zawiera w sobie stosunkowo dużo białka , które podczas suszenia ulega rozkładowi , tym samym uwalniając wiele toksyn.

Ponadto nie powinno się suszyć grzybów zbyt nasiąkniętych wodą, popsutych i starych. Zbyt duża ilość wody w grzybie to prosta droga do rozwinięcia się w nim pleśni podczas procesu suszenia. Zresztą temat nadmiaru wody w kontekście grzybów i ich suszeniu, to wątek, którym jeszcze się zajmiemy.