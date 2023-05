Sezon na grzybobranie to przede wszystkim pełnia lata i jesień. To właśnie wtedy większość grzybiarzy planuje wyprawy do lasów, często w sprawdzone miejsca, gdzie spodziewają się zastać obfitość grzybów. Nie wszyscy wiedzą, że nie trzeba czekać kilka miesięcy, by cieszyć się grzybowym urodzajem. Wiele smacznych i cenionych gatunków pojawia się już w maju i jest to doskonały moment, aby wziąć koszyki w dłonie i rozpocząć sezon. Jakie grzyby można zbierać już w maju?

Smardze. Prawdziwy rarytas

Smardze to jedne z najwcześniej pojawiających się grzybów. Można zbierać je już w kwietniu i maju, a cieplejszych latach można spotkać je nawet w lutym. To wyjątkowo cenione grzyby uważane przez smakoszy za prawdziwy rarytas. Ich łagodny orzechowy smak sprawia, że mają wielu zwolenników, do tego są zdrowe. Należy jednak pamiętać, że można zjadać je wyłącznie po obróbce termicznej. Smardze można dusić lub smażyć, nadają się również do suszenia.

Reklama

Gdzie zbierać smardze?

W Polsce smardze są objęte częściową ochroną i można je zbierać jedynie na terenach ogrodów, upraw ogrodniczych, parków i szkółek leśnych. Smardze lubią towarzystwo takich drzew jak: świerk pospolity, daglezja zielona, modrzew, sosna wydmowa i jesion wyniosły.

Jak wyglądają smardze?

Smardze mają owalną lub stożkowatą główkę w kolorze beżowym lub ochrowym pokrytą charakterystycznymi zagłębieniami. Trzon ma barwę kremową, chropowatą powierzchnię i jest pusty w środku. U starszych osobników jest rozszerzony u podstawy.

Podczas zbierania smardzy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ są one podobne do trującej piestrzenicy kasztanowatej.

Tu znajdziesz więcej informacji o piestrzenicy kasztanowatej

Gęśnica wiosenna. Majowy grzyb

Zdjęcie Gęśnica wiosenna w Polsce występuje już od kwietnia / 123RF/PICSEL

Gęśnica wiosenna nazywana jest też majówką wiosenną lub gąską wiosenną. W Polsce to grzyb pospolity, jednak jego charakterystyczny smak nie wszystkim odpowiada. Gęśnica rośnie na łąkach, pastwiskach, obrzeżach lasów a także w ogrodach. Gęśnica to blaszkowy grzyb o jasnym kapeluszu - białawym lub kremowym. Blaszki są najpierw białawe lub kremowe, a u starszych osobników blatoochrow. Trzon jest walcowaty, twardy i pełny. Zbieranie gęśnicy może być bardzo satysfakcjonujące ponieważ grzyb ten lubi rosnąć w czarcich kręgach - kto na taki natrafi, wróci do domu z pełnym koszykiem. Jednak jest to gatunek, który wymaga od grzybiarza szczególnej ostrożności i uwagi, gdyż łatwo go pomylić z dzwonkówką trującą i strzępiakiem ceglastym. Są to grzyby mogące wywołać zatrucia śmiertelne.

Czytaj też: Kiedy grzyby jadalne mogą stać się trujące

Żagwiak łuskowaty. Nie do pomylenia

Zupełnie inaczej ma się sprawa z żagwiakiem łuskowatym. Ten charakterystyczny grzyb jest jadalny i właściwie nie do pomylenia z innymi gatunkami. W Polsce występuje pospolicie i można go zbierać już od marca aż do późnej jesieni. Kontrowersje natomiast budzi smak - nie wszystkim przypada on do gustu. W przypadku żagwiaka należy zbierać wyłącznie osobniki młode, starsze stają się niejadalne. Żagwiak to grzyb rosnący na pniach drzew. Ma charakterystyczny pokryty łuskami kapelusz barwy brązowej, od spodu zobaczymy nieregularne rurki. Żagwiak rośnie na pniach drzew (przede wszystkim liściastych). Występuje w lasach, parkach i ogrodach.

Inne grzyby, które można zbierać w maju

Zdjęcie Czarka szkarłatna / 123RF/PICSEL

Nie jest to jeszcze czas na wysyp tych grzybów, ale w maju pojawiają się już pierwsze borowiki szlachetne a także pieczarki łąkowe. Z mniej popularnych gatunków w maju zbierzemy także: czarki austriackie i żółciaka siarkowego (jadalne tylko młode osobniki po specjalnej obróbce).

Zasady bezpiecznego grzybobrania

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Co roku dochodzi do wielu zatruć grzybami, niektóre z nich mają nawet skutek śmiertelny, dlatego podczas grzybobrania należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Oto one:

Zbieraj tylko grzyby, co do których masz pewność, że są jadalne. W przypadku wątpliwości możesz zasięgnąć porady w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Nie zbieraj zbyt młodych osobników, u których cechy charakterystyczne dla gatunku nie rozwinęły się w wystarczający sposób.

Zbieraj grzyby do przewiewnych koszyków. Nie używaj w tym celu plastikowych siatek i reklamówek, w których grzyby mogą się zaparzyć i zdeformować.

Po powrocie z grzybobrania po raz kolejny obejrzyj wszystkie zebrane grzyby.

Nie stosuj błędnych metod rozpoznawania grzybów trujących ( np. po smaku, wywoływaniu ciemnego nalotu na srebrnej łyżeczce itp.)

Nie zbieraj grzybów w miejscach, gdzie gleba jest skażona (w pobliżu wysypisk, przy ruchliwych drogach)

Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, zbieraj tylko grzyby rurkowe.