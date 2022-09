Kiedy jadalne grzyby mogą stać się trujące? Jak prawidłowo przechowywać grzyby

Ciepła i wilgotna jesień zawsze przynosi grzybiarzom sporo radości. Niestety obfite zbiory oznaczają nie tylko smaczne potrawy i przetwory z grzybów. Każdego roku sezon na grzyby wiąże się z licznymi zatruciami, a niektóre z nich mogą być szczególnie niebezpieczne. Wiele zatruć wiąże się z tragicznymi w skutkach pomyłkami, ponieważ niektóre gatunki grzybów trujących są łudząco podobne do jadalnych. Aby uniknąć zatruć, należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas grzybobrania.

Ale także nieprawidłowe obchodzenie się z zebranymi grzybami jadalnymi może doprowadzić do zatruć pokarmowych. W czasie wysypu, kiedy zbiory są szczególnie obfite i nie wszystkie grzyby możemy przyrządzić i zjeść od razu, ryzyko znacznie się zwiększa.



Jak zatem postępować z zebranymi grzybami? Jak prawidłowo przechowywać grzyby? Jakie gatunki nadają się do suszenia, mrożenia lub marynowania? Na co zwrócić uwagę podczas konserwacji grzybów, by były smaczne i zdrowe? Wyjaśniamy!

Jak postępować z zebranymi grzybami?

Prawidłowe postępowanie zaczynamy już w lesie. Grzybów nie należy zbierać do plastikowych toreb lub wiaderek. Grzyby nie tylko łatwiej się gniotą w takich warunkach, przez co trudniej je rozpoznać, ale też mogą się zaparzyć i ulec przyspieszonemu procesowi psucia. W takich grzybach wydzielają się toksyny.

Grzyby należy przebrać i przerobić jeszcze tego samego dnia, w którym zostały zebrane. Osobniki skażone pleśnią i nadpsute odrzucamy. Podobnie jak grzyby przejrzałe, w których wydziela się cholina mogąca przekształcić się w substancję toksyczną.

Zdjęcie Grzyby należy przebrać i przerobić jeszcze tego samego dnia / 123RF/PICSEL

Jak mrozić grzyby?

Zamrażanie nadmiaru grzybów jest dobrym sposobem konserwacji, jednak nie wszystkie gatunki grzybów nadają się do mrożenia na surowo.

Gatunki grzybów dobre do mrożenia na surowo:

Prawdziwki

Podgrzybki

Kozaki

Maślaki

Jadalne grzyby blaszkowe należy zblanszować przed zamrożeniem. Grzyby obgotowujemy we wrzątku przez 5-10 minut, odcedzamy i osuszamy przed zamrożeniem. Bez blanszowania grzyby gatunków blaszkowych zgorzknieją.

Gatunki grzybów dobre do mrożenia po zblanszowaniu:

Kurki

Rydze

Kanie

Grzyby przeznaczone do mrożenia powinny być oczyszczone i suche. Mrozimy je w plastikowych pojemnikach, w porcjach na jednorazowe zużycie. Rozmrożonych grzybów nie wolno ponownie zamrażać.

Jak suszyć grzyby?

Zdjęcie Oczyszczanie grzybów z zabrudzeń, ściółki leśnej i piasku należy wykonać starannie i bardzo dokładnie / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Suszenie to jedna z najbardziej popularnych metod konserwacji grzybów. Jednak przeprowadzona nieprawidłowo może sprawić, że na grzybach rozwinie się pleśń. Takie grzyby nie nadają się do spożycia.

Jakich błędów unikać podczas suszenia grzybów:

Susz grzyby w specjalnej suszarce, w piekarniku ewentualnie nad piecem opalanym drewnem. Suszenie grzybów na słońcu, na kaloryferze, nad kuchenką gazową grozi ich zepsuciem.

Pokrój grzyby przed suszeniem na średniej wielkości kawałki. Zbyt duże kawałki grzybów będą się suszyć wolniej i mogą spleśnieć, zanim się ususzą.

Nie układaj kawałków tak, aby się ze sobą stykały. Odstęp zapewni lepszą cyrkulację powietrza i usprawni proces suszenia.

Co jakiś czas obracaj grzyby.

Dobrze dosuszone grzyby przechowuj w szczelnych słoikach. Niedosuszone grzyby mogą się zepsuć lub spleśnieć.

Grzyby w piekarniku suszymy przez ok. 3 godziny w temperaturze 40 st. C przy włączonym termoobiegu i uchylonych drzwiczkach. Dosuszamy w temperaturze 50 st. C.

Grzyby marynowane

Zdjęcie Grzyby z powodzeniem możemy zamarynować, by cieszyły nasze podniebienia także zimą / 123RF/PICSEL

Marynowanie grzybów w zalewie octowej to jeden z popularnych sposobów konserwacji grzybów. Gotowe słoiczki z przyjemnością wyciągniemy ze spiżarni. Do marynowania nadają się praktycznie wszystkie gatunki grzybów jadalnych. Przed marynowaniem grzyby należy dokładnie oczyścić i obgotować. Marynowane grzybki są w Polsce popularną zakąską podawaną do alkoholu. Dietetycy zastrzegają jednak, że takie połączenie bardzo obciąża żołądek i nie jest najlepsze w szczególności dla osób, które cierpią na dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

