Spis treści: 01 Czym podlewać gwiazdę betlejemską, żeby nie opadały liście?

02 Jak często trzeba podlewać gwiazdę betlejemską?

03 Czy gwiazda betlejemska lubi mieć mokro?

Czym podlewać gwiazdę betlejemską, żeby nie opadały liście?

Gwiazda betlejemska jest prawdziwą, świąteczną królową. Szturmem wbija się wówczas do wnętrz naszych mieszkań, wypełniając je iście bożonarodzeniową atmosferą. Aby jednak przetrwała święta, zachwycając czerwienią swoich kwiatów także na długo po nich, warto poprawnie o nią zadbać. Podstawą - odpowiednie podlewanie.

Pochodząca z tropikalnego Meksyku poinsecja nie lubi chłodu i zimnej wody. To jedna z podstawowych zasad, którą dobrze zapamiętać. Nalaną do konewki wodę warto odstawić, do momentu aż osiągnie pokojową temperaturę.

Reklama

Jak często trzeba podlewać gwiazdę betlejemską?

To, jak często podlewać gwiazdę betlejemską, zależy od temperatury oraz wilgotności powietrza, jaka panuje w mieszkaniu. W ogrzewanych wnętrzach ziemia może szybko przesychać, przez co konieczne będzie częstsze dostarczanie roślinie wody.

Zdjęcie Poinsecja wytrzyma w domu długi czas, jeśli odpowiednio o nią zadbasz / 123RF/PICSEL

Najprostszym sposobem będzie test palca. Jeśli ziemia w doniczce będzie sucha do głębokości około 2 cm, roślinę należy podlać. Gwiazdę betlejemską najczęściej podlewa się co dwa, trzy dni, w zależności od rozmiaru rośliny i miejsca, w której stoi. Miniaturowe poinsecje podlewać należy nawet codziennie.

Zobacz również: Co powieści na czubku choinki? Zobacz 5 pomysłów na zwieńczenie drzewka

Czy gwiazda betlejemska lubi mieć mokro?

Gwiazda betlejemska nie lubi mieć zbyt mokrego podłoża. Kiedy więc trzeba ją podlać? Obok wspomnianego testu palca można również łatwo ocenić wagę doniczki - podnieść ją, a jeśli ta wydaje się zaskakująco lekka, to znak, ze roślina potrzebuje wody.

Warto też zwrócić uwagę na barwę podłoża. Kiedy nadchodzi czas podlewania staje się ono bardziej jasnobrązowe, aniżeli ciemnobrązowe.

Zobacz również: Przynosi bogactwo i miłość, ale pod pewnym warunkiem. Nasi przodkowie przestrzegali tej zasady