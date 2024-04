Kiedy ktoś patrzy na fotografię kuny domowej, to w pierwszej chwili uznaje je za sympatyczne stworzonko. Niestety, ten hałaśliwy ssak pod osłoną nocy robi szkód i doprowadza dom do ruiny: bez problemu przegryza kable, niszczy elewację, zostawia odchody oraz resztki jedzenia. Natomiast w samochodach, które również są uznawane przez kuny za lokum, niszczą elementy pod maską, przez co jesteśmy narażeni na gigantyczne koszty naprawy pojazdu. Jak poznać kunę? Ma długie ciałko z krótkimi nóżkami oraz brązowe futerko, a na szyi z kolei ma białą plamkę. Kuny może są niepozorne, ale są bardzo zwinne oraz bardzo wysoko i daleko skaczą, dlatego dotarcie do naszego domu nie sprawia im większych trudności.