Złotooki nie są bardzo widocznymi owadami, ale częściej ich obecność może nas niepokoić, kiedy szukają sobie schronienia przed chłodem. Jak wyglądają? Złotooki, choć istnieje wiele gatunków, są bardzo do siebie podobne. Wyróżniają się zieloną barwą, mają półprzezroczyste skrzydełka, długie czułki oraz duże, błyszczące oczy o złotym kolorze , choć nie jest to regułą. To właśnie taką, kilkumilimetrową formę, możemy spotykać jesienią, kiedy wlatuje do domów, strychów i garaży, a - niestety - jest mylony z innymi owadami i często jest unicestwiany. Larwy złotooków, które żyją w ogrodzie, mają wydłużone ciało z odnóżami o popielatej bądź brązowej barwie.