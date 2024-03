Koktajl z dwóch składników dla łakomej piwonii. Podlej w marcu, latem ugnie się pod kwiatami

Żywe kolory piwonii, które w sekundę przyciągają wzrok i subtelny zapach wkradający się do nosa, sprawiają, że ciężko przejść obok tych wyjątkowych roślin obojętnie. Choć prawdziwą naturę pokażą dopiero w sezonie, już teraz możemy zadbać o to, by w swoim czasie zaprezentowały się doskonale. Co zrobić, by w maju piwonie obficie zakwitły? Kluczem jest nawożenie z dodatkiem produktu chętnie wykorzystywanego w domu.

Zdjęcie Marzec to odpowiedni moment na zastosowanie domowego zasilacza z kwasku cytrynowego do piwonii / 123RF/PICSEL