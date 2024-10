W sezonie zimowym często tęsknimy za smakiem świeżych warzyw, które wiosną i latem królują w naszych ogródkach. Wówczas posiłkujemy się mrożonkami, ale ich smak i konsystencja nierzadko nie idą w parze z naszymi, kulinarnymi oczekiwaniami.

A gdyby istniał doskonały sposób na zamknięcie w słoiku smaku i aromatu ulubionych warzyw, które zimą idealnie nadadzą się na dodatek do posiłku? Na szczęście to możliwe. W zaciszu własnego domu bez najmniejszych problemów możemy przygotować przetwory na bazie fasolki szparagowej. Jak to zrobić?

Przede wszystkim pamiętajmy, że fasolkę szparagową powinniśmy pasteryzować dwukrotnie w odstępie kilkudziesięciu godzin. Taki proces pozwoli na zminimalizowanie ryzyka związanego z pojawieniem się w przetworach grzybów i pleśni. Bakterie szczególnie rozwijają się na produktach będących źródłem białka i węglowodanów, dlatego podczas robienia przetworów z fasolki szparagowej nie ma miejsca na żadne błędy w sztuce. Zatem do dzieła.

Przetwory z fasolki szparagowej - składniki

Do przygotowania przetworów z fasolki szparagowej (podane składniki starczą na wypełnienie ok. dwunastu słoików), potrzebujemy następujących składników:

6 kg fasolki szparagowej żółtej lub zielonej,

2 główki czosnku,

cukier,

sól,

woda,

słoiki o pojemności 0,9 litra.

Przetwory z fasolki szparagowej - przepis

Odcinamy końcówki strączków fasoli, następnie fasolę dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i wkładamy do garnka. Fasolę zalewamy zimną wodą, włączamy palnik pod garnkiem i doprowadzamy całość do wrzenia. Gdy woda zacznie wrzeć, gotujemy fasolkę przez pięć minut, odcedzamy i odstawiamy do ostygnięcia.

Do czystych i wyparzonych słoików wkładamy fasolkę. Pamiętajmy, by strączki aplikować pionowo. Do słoika z fasolką wsypujemy jedną łyżeczkę soli i cukru. Dodajemy również po jednym, nieobranym ząbku czosnku. Do słoików wlewamy zimną wodę, zostawiając ok. 1 cm przestrzeni między słoikiem i zakrętką. Słoiki dokładnie zakręcamy.

Jak zrobić przetwory z fasolki szparagowej? 123RF/PICSEL

Duży garnek wyścielamy czystą ściereczką, wkładamy do niego słoiki i zalewamy wodą do 2/3 wysokości słoików. Garnek przykrywamy pokrywką. Uruchamiamy palnik pod garnkiem i całość na średniej mocy palnika doprowadzamy do wrzenia. Następnie zmniejszamy moc palnika, by woda w garnku lekko się gotowała. Gotujemy przez jedną godzinę. Po tym czasie ostrożnie wyjmujemy słoiki i odkładamy na 24 godziny (maksymalnie na 36 godzin).

Po tym czasie przystępujemy do ponownej pasteryzacji. Słoiki umieszczamy w garnku wyścielonym czystą ściereczką, zalewamy wodą do 2/3 wysokości słoików, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez godzinę na małym ogniu.

Gdy drugi proces pasteryzacji mamy już za sobą, na słoikach umieszczamy etykietę z datą pasteryzacji. Tak przygotowaną fasolkę szparagową możemy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu do 12 miesięcy.

Jak rozbudzić w dziecku odpowiedzialność i wyjaśnić, dlaczego tak ważne jest niemarnowanie jedzenia?