Przechowywanie sałatki jarzynowej — problematyczne składniki

Co sprawia, że sałatka jarzynowa szybko się psuje? Produkt, który w znacznej mierze odpowiada za ten stan rzeczy, to majonez. Dobrym wyjściem jest dodawanie go do reszty składników w salaterce tuż przed podaniem całości na stół. Jeśli masz zamiar przyrządzić większą porcję dania, wcześniej przygotuj jedynie gotowane warzywa — w szczelnym pojemniku w lodówce możesz przechować je nawet przez tydzień.

W składzie sałatki jarzynowej ryzykowne są również jajka oraz cebula, która dość szybko fermentuje i gorzknieje.

Jak długo można przechowywać sałatkę jarzynową z majonezem?

Przeterminowana żywność w sklepie. Jakie prawa ma kupujący? Gdy gotujesz, działasz z rozmachem? Wszystkie składniki są już wymieszane, więc zastanawiasz się, ile sałatka jarzynowa może stać w lodówce? W takich warunkach należy ją zjeść w ciągu dwóch, maksymalnie trzech dni. Po upływie tego czasu może zacząć się psuć, a jej spożycie doprowadzi do zatrucia pokarmowego.

Kiedy sałatka jarzynowa jest zepsuta?

Podczas świątecznych obchodów stoły uginają się pod ciężarem smakołyków, a nasze żołądki mają ograniczenia. Odpowiednie przechowywanie żywności to podstawa, by uniknąć zmarnowania jedzenia. Niestety, sałatka jarzynowa ma już kilka dni i trudno ci ocenić, czy nadaje się do spożycia?

Tak rozpoznasz, czy sałatka jarzynowa jest świeża.

Przyjrzyj się uważnie potrawie. Jeśli składniki zaczynają się przebarwiać, degustację lepiej sobie darować. Tak samo, gdy zauważysz, że sałatka podchodzi wodą.

Nieprzyjemny zapach to również sygnał, że sałatka zaczyna się psuć.

Jeśli wciąż nie masz stuprocentowej pewności, czy sałatka jarzynowa nadaje się do jedzenia, możesz skosztować odrobinę. Gorzki lub kwaśny smak to sygnał, że danie jest zepsute i nie należy go jeść.

Zdjęcie Wielu Polaków nie wyobraża sobie świąt bez sałatki jarzynowej / 123RF/PICSEL

Czy sałatkę jarzynową można mrozić?

Mrożenie sałatki jarzynowej wydaje się najsensowniejszym rozwiązaniem, by nie marnować jedzenia i pracy włożonej w przygotowanie potrawy. Istnieją jednak pewne warunki.

Pod żadnym pozorem nie należy mrozić sałatki z majonezem, jajkami, ogórkami kiszonymi i cebulą. W takiej formie po rozmrożeniu staje się niejadalna. W zamrażarce można za to umieścić ugotowane i pokrojone w kostkę warzywa: marchew, korzeń pietruszki, seler i ziemniaki, a także groszek konserwowy. Ważne, by mrozić je tuż po ugotowaniu i wystudzeniu. Im warzywa świeższe, tym lepiej zniosą mrożenie bez stwarzania ryzyka wystąpienia problemów żołądkowych.

