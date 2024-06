W czerwcu 2024 roku podobnie jak każdego roku ZUS przeprowadzi waloryzację składek zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych. To ważne wydarzenie dla wszystkich, którzy odkładają na swoją przyszłą emeryturę . Waloryzacja polega na podniesieniu wartości zgromadzonego kapitału, co ma na celu rekompensację inflacji oraz innych negatywnych zjawisk gospodarczych z poprzedniego roku.

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, cytowany przez portal Infor.pl wyjaśnia, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji dla składek na kontach ubezpieczonych wynosi 114,87 proc., natomiast dla środków na subkontach 109,91 proc. Oznacza to, że zgromadzony kapitał na koncie w ZUS zostanie zwiększony o 14,87 proc., a na subkoncie o 9,91 proc.

Przykładowo, osoba mająca na swoim koncie 450 tys. zł, po waloryzacji zyska dodatkowe 66,9 tys. zł, co zwiększy stan jej konta do 516,9 tys. zł. Dla osoby, która zgromadziła 850 tys. zł, waloryzacja przyniesie wzrost o 126,4 tys. zł, podnosząc saldo do 976,4 tys. zł.