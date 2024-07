Skrzydłokwiat to jedna z tych roślin, która ma twarde wymagania dotyczące oświetlenia. Z jednej strony stanowisko nie może być zbyt jasne, ale z drugiej strony cień spowoduje, że nigdy nie zakwitnie. Trzeba w takim razie znaleźć złoty środek, więc na pewno nie powinno się go ustawiać na parapecie od strony zachodniej lub północnej, ale również nie może stać w głębi pomieszczenia, bo brak słońca sprawi, że błyskawicznie zmarnieje i będzie na celowniku chorób grzybiczych lub szkodników. Idealne miejsce dla skrzydłokwiatu? Wystarczy zapewnić mu rozproszone światło albo po prostu umieścić go ok. metra od okna.

Choć wiele roślin dobrze znosi przesuszanie, to tutaj skrzydłokwiat jest niechlubnym wyjątkiem, ponieważ bardzo żywo reaguje na brak wody. Zawsze podlewanie trzeba dostosować do pory roku oraz panujących warunków atmosferycznych. Jak często podlewać skrzydłokwiat? Wystarczy codziennie sprawdzać doniczkę: jeśli jest totalnie sucho, to znak, że można dostarczyć mu niewielką ilość wody. Dawki powinny być mniejsze, ponieważ wtedy łatwo o przelanie, a to tylko krok do tego, aby skrzydłokwiat zgnił i wylądował w koszu. Jaką wodę lubi skrzydłokwiat? Najlepiej miękką i odstaną, ale jeśli w naszym kranie płynie twarda woda, to wtedy można ją albo przefiltrować, albo dodać do konewki kilka kropel cytryny.