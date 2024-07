Chrząszcz ogórkowy to bardzo pospolity szkodnik. Pojawia się w połowie wiosny i występuje przez cały okres wegetacyjny, a na domiar złego atakuje wszystkie części rośliny - od liści, przez kwiaty aż po owoce. Jego atak może skutkować więdnięciem bakteryjnym, a sam żer opiera się głównie na zabliźnianiu warzyw, rzadko pojawiają się w ogórkach dziury. Obecność chrząszczy ogórkowych może także ograniczyć urodzajność plonu, ponieważ zapobiegają one zapylaniu roślin przez pszczoły. Co więcej, chrząszcze ogórkowe atakują nie tylko ogórki, ale także melony oraz dynie .

Czerwce to nadrodzina małych, roślinożernych pluskwiaków, które są zagrożeniem dla praktycznie każdej rośliny, jaką spotkają na swojej drodze. Za najbardziej atrakcyjne elementy roślin uważają łodygi oraz młode liście, z których chętnie wysysają soki. Czerwce nie powinny być trudne do usunięcia, ponieważ ich dorosłe osobniki się nie przemieszczają. Jeśli zaś chodzi o larwy, te są trudniejsze do wytępienia i bardziej szkodzą roślinom. Kiedy się przemieszczają, zostawiają za sobą lepką substancję, która stanowi zaproszenie dla czarnej pleśni do zainfekowania naszych upraw.