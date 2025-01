Śledziennica skrętolistna należy do rodziny skalnicowatych. Ze względu na to, że szybko się rozrasta, warto sadzić ją w ogrodzie tam, gdzie brakuje trawnika. Świetnie uzupełni też miejsca, w którym jest on przerzedzony. Można ją też wykorzystać do maskowania wybranych przestrzeni w miejscach cienistych, na rabaty bylinowe czy do zadarniania.