Do Polski dotarła fala upałów. Żar leje się z nieba, a my możemy poczuć się jak na egzotycznych wakacjach. Synoptycy przewidują, że termometry wskażą w weekend 15-16 lipca ponad 30 stopni Celsjusza w większości regionów kraju.

Fatalne skutki zbyt długiego opalania

Zdjęcie Ostrożnie z opalaniem

Przebywanie na pełnym słońcu przez dłuższy czas niekoniecznie może skończyć się dobrze. Jeśli planujemy spędzać czas aktywnie lub relaksujemy się na plaży, podstawą jest krem z filtrem, nakrycie głowy i przebywanie na słońcu w umiarkowanych ilościach.

Piękna opalenizna to dla wielu z nas wspaniała pamiątka z wakacji. Ze słonecznej pogody korzystamy ile się da, ale zbyt intensywne opalanie może nie skończyć się dla nas zbyt dobrze. Dlaczego? Zbyt długie przebywanie na słońcu, zwłaszcza bez nakrycia głowy, może doprowadzić do przegrzania organizmu czy udaru słonecznego. Oto objawy, które powinny nas zaniepokoić:

ból głowy,

zawroty głowy,

gorączka,

spadek ciśnienia,

omdlenia.

Jak długo możesz się opalać? Wyliczysz na darmowym kalkulatorze

Zdjęcie Z opalaniem lepiej nie przesadzać

Jak długo możemy się opalać? Z pomocą przychodzi nam darmowy kalkulator opalania - Omni Calculator, dzięki któremu możemy obliczyć, ile maksymalnie możemy przebywać na słońcu. Dodatkowo, podpowie, jaki jest dla nas najlepszy krem z filtrem.

Kalkulator opalania to narzędzie stworzone przez krakowski start-up Omni Calculator, który powstał we współpracy z lek. Małgorzatą Koperską. Na podstawie kilku wprowadzonych do niego informacji, określi bezpieczny dla nas czas przebywania na słońcu. Wystarczy zaznaczyć intensywność światła, fototyp skóry, dodać informację o stosowanym przez nas kremie z filtrem. Dzięki wprowadzonym parametrom kalkulator obliczy, jak długo możemy się opalać.

Jeśli natomiast wprowadzimy do aplikacji informację o planowanym czasie opalania, podpowie nam, jaki powinniśmy zastosować krem z filtrem.

Przykładowo: jeśli nasz fototyp skóry to typ I (bardzo blada skóra), a my nie zastosowaliśmy kremu z filtrem, maksymalny czas, jaki możemy spędzić na słońcu to 6 - 7 minut. Jeśli natomiast zastosujemy krem z faktorem 10 SFP, czas znacznie się wydłuża i wynosi niewiele ponad godzinę.

Jeśli natomiast nasz fototyp skóry to typ III (średnia skóra), przy zastosowaniu kremu z faktorem 10 SFP możemy spędzić na słońcu ponad 3 godziny.

Jak bezpiecznie się opalać?

Zdjęcie Ze słońca korzystajmy z umiarem / 123RF/PICSEL

Jeśli planujemy opalanie, róbmy to z głową. Spędzajmy jak najmniej czasu na słońcu w godzinach 10 - 16, bo wtedy najłatwiej o oparzenia. Sprawdzajmy też indeks UV informujący o intensywności promieniowania słonecznego. Ubierajmy się w luźne ubrania i nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych i nakryciu głowy. Używajmy kremu z filtrem - pamiętajmy przede wszystkim o odsłoniętych fragmentach skóry.

***