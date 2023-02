Spis treści: 01 Jak doprać bardzo brudne skarpetki?

02 Jak doprać skarpetki dziecka?

03 Jak doprać kolorowe skarpetki?

04 Jak przywrócić biel skarpetkom?

Jak doprać bardzo brudne skarpetki?

Istnieje prosty, domowy trik, który pozwala doprać nawet bardzo brudne, znoszone skarpetki. Z pomocą przyjdzie nam nieoceniona soda oczyszczona, którą warto mieć nie tylko w kuchni, ale także w łazience czy pralni. Soda znana jest ze swoich oczyszczających, odkażających, antybakteryjnych oraz wybielających właściwości - świetnie poradzi więc sobie z mocno zabrudzonymi skarpetkami.

By pozbyć się zabrudzeń ze skarpetek, wystarczy wsypać łyżkę sody oczyszczonej do miski i dolać trochę wody. Tak powstałą pastę wcieramy następnie dokładnie w skarpety, a po kilku minutach wkładamy je do wody i zostawiamy tak na kilka godzin. Na koniec wrzucamy skarpety do pralki i pierzemy je tak jak zwykle.

Jak doprać skarpetki dziecka?

Pranie dziecięcych skarpet bywa wyzwaniem - maluchy ochoczo zwiedzają bowiem świat, nie zwracając uwagi na brak obuwia. W efekcie ta część dziecięcej garderoby prana jest wyjątkowo często, a silne detergenty szybko ją niszczą. Do prania dziecięcych ubrań powinniśmy używać zresztą delikatnych, ekologicznych proszków i płynów lub skorzystać z prostych, naturalnych sposobów, znanych dobrze naszym babciom.

Jednym ze sposobów na dopranie brudnych, dziecięcych skarpet jest zastosowanie soku z cytryny oraz octu. W pierwszej kolejności należy namoczyć brudne skarpety w misce z gorącą wodą oraz sokiem z całej cytryny. Można dorzucić też do środka kilka plastrów owocu.

Skarpety należy moczyć tak przez około 40 minut, do godziny, a następnie wrzucić je do pralki i prać jak zwykle. Do bębna pralki warto także dodatkowo wlać szklankę octu i sok z połówki cytryny.



Jak doprać kolorowe skarpetki?

Istnieje także prosty sposób na doczyszczenie mocno zabrudzonych, kolorowych skarpetek, bez ryzyka wybielenia. W tym celu należy wlać do bębna pralki płyn do mycia naczyń lub wybrać skarpety ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem szarego mydła.

Jak przywrócić biel skarpetkom?

Z mocno zabrudzonymi, białymi skarpetami świetnie poradzi sobie natomiast... aspiryna. Wystarczy skruszyć sześć tabletek leku i wymieszać go z zimną wodą. Skarpety należy następnie zamoczyć na około 40 minut do godziny w roztworze, a po namoczeniu prać w pralce jak zwykle.

