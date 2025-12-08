Tanie ozdoby świąteczne, które "zrobią robotę". Wybrałam najlepsze

Olga Klamecka

Olga Klamecka

Jeśli zastanawiasz się, jaką ozdobę świąteczną wybrać w tym roku, by uzupełnić świąteczny klimat i trzymać się obowiązujących trendów, mam dla ciebie świetną informację. Znalazłam niedrogie ozdoby, które wprowadzą najmodniejszy w tym sezonie klimat do twojego wnętrza.

Bogato ozdobiona choinka z kolorowymi bombkami, łańcuchami, błyszczącymi dekoracjami i wielobarwnymi lampkami świątecznymi.
Wraca moda jak z lat 90. - więcej kolorów, więcej radosnych ozdób świątecznych Leszek Kotarba East News

W gąszczu ozdób świątecznych

Od listopada wszystkie popularne sklepy i markety przypominają wioski Mikołaja. Półki uginają się od świątecznych ozdób: wieńców, bombek, lampek, ogrodowych figur, girland, naklejek na okna, figurek i zawieszek. Trudno w tym szaleństwie nie ulec pokusie, by do swojej kolekcji z poprzedniego roku nie dodać nowych akcentów, wszak moda się zmienia, a my lubimy być na czasie. Ale co wybrać, by nie zbankrutować i aby pasowało do tego, co już mamy schowane w kartonach podpisanych "święta"? Wybrałam się niedawno na przechadzkę po najpopularniejszych sklepach, by sprawdzić, czy istnieje "ozdoba idealna". Znalazłam bardzo ciekawe propozycje.

Zobacz również:

Lampy stołowe zaczynają być traktowane jako zbędny gadżet
Życie i styl

Kojarzą się z babcinym salonikiem. W nowoczesnych mieszkaniach nie ma dla nich miejsca

InteriaKobieta Redakcja

Świetne bombki za grosze

Kolorowe bombki choinkowe o błyszczących powierzchniach w odcieniach złota, fioletu, różu i niebieskiego, z wypukłymi środkami w kształcie kwiatu, zawieszone na złotych sznurkach.
Te bombki mogą być doskonałym kolorystycznym akcentem na stonowanej choinceOlga Klameckaarchiwum prywatne

Zanim pospieszycie z oceną: tak, to plastik. Tak, mocno kolorowy. Ale już tłumaczę, dlaczego to może być świetny wybór na tegoroczne święta.

Media społecznościowe oszalały na punkcie nostalgicznego trendu, który zakłada powrót świąt jak z lat 90. Szczęśliwi ci, którzy mają jeszcze w pawlaczach stare ozdoby świąteczne. Niestety większość dawno się już ich pozbyła, zastępując je stonowanymi, eleganckimi, białymi/srebrnymi/złotymi/przeźroczystymi bombkami. I tu właśnie mają swoją szansę kolorowe bombki z Dealz za kilka złotych.

Kolorowe bombki choinkowe w różnych odcieniach różu, złota, srebra i zieleni zawieszone na sznurku, w tle półka sklepu z oznaczeniami cenowymi. Jedna z bombek posiada dekoracyjny wzór przypominający oko.
Urocze bombki stylizowane na lata 90. będą świetnym dodatkiem do choinki w klasycznym wydaniuOlga Klameckaarchiwum prywatne

Stylizowane na szklane bombki z wczesnych lat 90. - podobne wisiały niemal w każdym domu. Dzięki temu, że są tak kolorowe i ciekawie odbijają światło, wystarczy je dołożyć do bombek w neutralnych odcieniach, by ożywić i "rozweselić" całą choinkę. Z pewnością będą pasować zarówno do beży, jak i innych tonacji, które modne były od kilku lat. Nie są źle wykonane, do złudzenia przypominają szklane kule z witrażykami i kosztują grosze - myślę, że to świetna ozdoba choinkowa.

Kolorowe opakowania lampek świątecznych LED ułożone w stos, dominują motywy zieleni oraz czerwieni, na opakowaniach widoczne informacje o liczbie lampek i ich właściwościach.
Kolorowe lampki na choinkę właśnie powróciły do sklepówOlga Klameckaarchiwum prywatne

A jeśli chcesz wprowadzić więcej klimatu z lat 90., w sklepie Action znalazłam kolorowe lampki na choinkę, które na długie lata zniknęły, ustępując miejsca światełkom z białym światłem. Dodasz odrobiny szaleństwa na choinkę, ale także do całego klimatu salonu - kolorowe, migające lampki wprowadzą atmosferę nostalgii i wspomnień z dzieciństwa, gdy wszystko wydawało się proste, a zarazem nieco magiczne.

To jak - wprowadzisz nieco nostalgii do tegorocznych świąt?

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Kobieta z długimi, brązowymi włosami trzymająca bukiet świeżych kwiatów, patrząca plecami do obiektywu, po prawej stronie napis 'porady'.
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
"Nomada": Z Egiptu do Polski. O życiu między dwoma światamiINTERIA.PL

Najnowsze