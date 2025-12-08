W gąszczu ozdób świątecznych

Od listopada wszystkie popularne sklepy i markety przypominają wioski Mikołaja. Półki uginają się od świątecznych ozdób: wieńców, bombek, lampek, ogrodowych figur, girland, naklejek na okna, figurek i zawieszek. Trudno w tym szaleństwie nie ulec pokusie, by do swojej kolekcji z poprzedniego roku nie dodać nowych akcentów, wszak moda się zmienia, a my lubimy być na czasie. Ale co wybrać, by nie zbankrutować i aby pasowało do tego, co już mamy schowane w kartonach podpisanych "święta"? Wybrałam się niedawno na przechadzkę po najpopularniejszych sklepach, by sprawdzić, czy istnieje "ozdoba idealna". Znalazłam bardzo ciekawe propozycje.

Świetne bombki za grosze

Te bombki mogą być doskonałym kolorystycznym akcentem na stonowanej choince Olga Klamecka archiwum prywatne

Zanim pospieszycie z oceną: tak, to plastik. Tak, mocno kolorowy. Ale już tłumaczę, dlaczego to może być świetny wybór na tegoroczne święta.

Media społecznościowe oszalały na punkcie nostalgicznego trendu, który zakłada powrót świąt jak z lat 90. Szczęśliwi ci, którzy mają jeszcze w pawlaczach stare ozdoby świąteczne. Niestety większość dawno się już ich pozbyła, zastępując je stonowanymi, eleganckimi, białymi/srebrnymi/złotymi/przeźroczystymi bombkami. I tu właśnie mają swoją szansę kolorowe bombki z Dealz za kilka złotych.

Urocze bombki stylizowane na lata 90. będą świetnym dodatkiem do choinki w klasycznym wydaniu Olga Klamecka archiwum prywatne

Stylizowane na szklane bombki z wczesnych lat 90. - podobne wisiały niemal w każdym domu. Dzięki temu, że są tak kolorowe i ciekawie odbijają światło, wystarczy je dołożyć do bombek w neutralnych odcieniach, by ożywić i "rozweselić" całą choinkę. Z pewnością będą pasować zarówno do beży, jak i innych tonacji, które modne były od kilku lat. Nie są źle wykonane, do złudzenia przypominają szklane kule z witrażykami i kosztują grosze - myślę, że to świetna ozdoba choinkowa.

Kolorowe lampki na choinkę właśnie powróciły do sklepów Olga Klamecka archiwum prywatne

A jeśli chcesz wprowadzić więcej klimatu z lat 90., w sklepie Action znalazłam kolorowe lampki na choinkę, które na długie lata zniknęły, ustępując miejsca światełkom z białym światłem. Dodasz odrobiny szaleństwa na choinkę, ale także do całego klimatu salonu - kolorowe, migające lampki wprowadzą atmosferę nostalgii i wspomnień z dzieciństwa, gdy wszystko wydawało się proste, a zarazem nieco magiczne.

To jak - wprowadzisz nieco nostalgii do tegorocznych świąt?

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Z Egiptu do Polski. O życiu między dwoma światami INTERIA.PL