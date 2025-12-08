Tanie ozdoby świąteczne, które "zrobią robotę". Wybrałam najlepsze
Jeśli zastanawiasz się, jaką ozdobę świąteczną wybrać w tym roku, by uzupełnić świąteczny klimat i trzymać się obowiązujących trendów, mam dla ciebie świetną informację. Znalazłam niedrogie ozdoby, które wprowadzą najmodniejszy w tym sezonie klimat do twojego wnętrza.
W gąszczu ozdób świątecznych
Od listopada wszystkie popularne sklepy i markety przypominają wioski Mikołaja. Półki uginają się od świątecznych ozdób: wieńców, bombek, lampek, ogrodowych figur, girland, naklejek na okna, figurek i zawieszek. Trudno w tym szaleństwie nie ulec pokusie, by do swojej kolekcji z poprzedniego roku nie dodać nowych akcentów, wszak moda się zmienia, a my lubimy być na czasie. Ale co wybrać, by nie zbankrutować i aby pasowało do tego, co już mamy schowane w kartonach podpisanych "święta"? Wybrałam się niedawno na przechadzkę po najpopularniejszych sklepach, by sprawdzić, czy istnieje "ozdoba idealna". Znalazłam bardzo ciekawe propozycje.
Świetne bombki za grosze
Zanim pospieszycie z oceną: tak, to plastik. Tak, mocno kolorowy. Ale już tłumaczę, dlaczego to może być świetny wybór na tegoroczne święta.
Media społecznościowe oszalały na punkcie nostalgicznego trendu, który zakłada powrót świąt jak z lat 90. Szczęśliwi ci, którzy mają jeszcze w pawlaczach stare ozdoby świąteczne. Niestety większość dawno się już ich pozbyła, zastępując je stonowanymi, eleganckimi, białymi/srebrnymi/złotymi/przeźroczystymi bombkami. I tu właśnie mają swoją szansę kolorowe bombki z Dealz za kilka złotych.
Stylizowane na szklane bombki z wczesnych lat 90. - podobne wisiały niemal w każdym domu. Dzięki temu, że są tak kolorowe i ciekawie odbijają światło, wystarczy je dołożyć do bombek w neutralnych odcieniach, by ożywić i "rozweselić" całą choinkę. Z pewnością będą pasować zarówno do beży, jak i innych tonacji, które modne były od kilku lat. Nie są źle wykonane, do złudzenia przypominają szklane kule z witrażykami i kosztują grosze - myślę, że to świetna ozdoba choinkowa.
A jeśli chcesz wprowadzić więcej klimatu z lat 90., w sklepie Action znalazłam kolorowe lampki na choinkę, które na długie lata zniknęły, ustępując miejsca światełkom z białym światłem. Dodasz odrobiny szaleństwa na choinkę, ale także do całego klimatu salonu - kolorowe, migające lampki wprowadzą atmosferę nostalgii i wspomnień z dzieciństwa, gdy wszystko wydawało się proste, a zarazem nieco magiczne.
To jak - wprowadzisz nieco nostalgii do tegorocznych świąt?
Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl