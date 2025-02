Mrożenie chleba jest przede wszystkim praktycznym sposobem na przedłużenie jego trwałości, jednak badania opublikowane w "European Journal of Clinical Nutrition" pokazują, że może ono mieć również pozytywne skutki zdrowotne. Okazuje się, że pieczywo, które najpierw zostało zamrożone, a potem rozmrożone, powoduje mniejszy wzrost poziomu cukru we krwi w porównaniu do świeżego chleba. Co ciekawe, dodatkowe opiekanie rozmrożonych kromek jeszcze bardziej zmniejsza ten efekt.