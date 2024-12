Święta to nie tylko siedzenie przy stole. Dodaj do świątecznego dnia odrobinę aktywności fizycznej. Spacer po świątecznym obiedzie może stać się rodzinną tradycją, a jednocześnie pomoże poprawić trawienie . Dla dzieci i młodszych członków rodziny można zorganizować bitwę na śnieżki lub wspólną jazdę na sankach. Każda forma ruchu jest dobra - nawet taniec do świątecznych przebojów w domowym zaciszu!

Święta to przede wszystkim czas spędzony z rodziną i bliskimi. Spróbuj skupić się na rozmowach, wspólnym oglądaniu filmów czy graniu w gry planszowe. Takie podejście pomaga unikać jedzenia z nudów lub nawyku . Święta są okazją do tworzenia wspomnień, a nie tylko kulinarną ucztą.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za świąteczne wypieki, możesz zadbać o to, by były one zdrowsze. Do pierników i ciasteczek można dodać pełnoziarnistej mąki, a cukier zastąpić zdrowszymi zamiennikami. Zamiast słodkich przekąsek, takich jak orzeszki w karmelu, można podawać owoce świąteczne, takie jak pomarańcze, mandarynki czy suszone śliwki.