Dlaczego hortensja nie kwitnie?

Porady Najgorsze, co możesz zrobić hortensji. W przyszłym roku nie zakwitnie Hortensja zdobi niejeden ogród. Ten sięgający mniej więcej 1,5 m krzew pochodzi z Azji i bez wątpienie skradł serca Polaków. Roślina cieszy się sporą popularnością, a wszystko to dzięki kolorowym, kulistym kwiatostanom.

Można ją sadzić bezpośrednio w glebie bądź donicach i stawiać m.in. na tarasie. Wielu poza tym nie wyobraża sobie nie postawić w okresie kwitnienia kolorowych kul hortensji w wazonie. By jednak prezentowała się jak najlepiej, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki takie jak np.:

żyzne, próchniczne podłoże,

słoneczne bądź półcieniste stanowisko,

regularne podlewanie,

kwaśną bądź lekko kwaśną glebę (pH od 4,5 do 6,5).

Poza tym trzeba pamiętać o zabezpieczaniu hortensji przed mrozem i silnym wiatrem, przycinaniu oraz dostarczaniu składników odżywczych poprzez nawożenie. Niespełnianie zasad prawidłowej pielęgnacji może być odpowiedzią na pytanie, dlaczego hortensja nie kwitnie.

Zdjęcie Hortensja potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by prawidłowo się rozwijać / 123RF/PICSEL

Jak zrobić nawóz z kawy?

Jak już wspomniano, hortensja uwielbia rosnąć w kwaśnym podłożu, a w celu zakwaszenia gleby warto wykorzystać nawóz z fusów po kawie. To ekologiczny i tani sposób, wręcz darmowy. W wielu domach fusy od razu trafiają do kosza i mało kto wie o ich skutecznym zastosowaniu w ogrodnictwie.

Jednym ze sposobów na zrobienie nawozu z kawy do hortensji jest wymieszanie wysuszonych fusów z ziemią. Zaleca się robić to raz w miesiącu. Dzięki temu trikowy można z łatwością wzbogacić glebę i pozytywnie wpłynąć na wzrost rośliny.

Nawóz z kawy – do jakich kwiatów?

Nawóz z kawy można stosować nie tylko do zasilania hortensji. Sprawdzi się także w przypadku m.in. azalii, wrzosu, paproci, skrzydłokwiatu i anturium.

Fusy po kawie można wykorzystać nie tylko jako nawóz do wzbogacenia gleby, ale także do przygotowania roztworu do podlewania. Wówczas należy zalać pół szklanki fusów pięcioma litrami wody, odczekać aż napęcznieją i dopiero podlewać rośliny w domu i ogrodzie. Chcąc wykorzystać fusy do ściółkowania, trzeba je najpierw wysuszyć, a następnie rozłożyć wokół roślin.

