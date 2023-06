Spis treści: 01 Czternasta emerytura: ile wyniesie w 2023, kto otrzyma

02 Ważna zmiana dotycząca czternastek. Sprawdź, czy dotyczy również ciebie

22 czerwca Senat przyjął poprawki do ustawy, która na stałe wprowadza 14. emeryturę. Początkowo miało to być jednorazowe świadczenie. Do tej pory seniorzy i uprawnione do jej otrzymania osoby otrzymały dodatkowe pieniądze już dwa razy. Teraz mają się zmienić warunki dotyczące jej przyznawania. Czego dotyczą?

Czternasta emerytura: ile wyniesie w 2023, kto otrzyma

Zdjęcie Będą zmiany w przyznawaniu 14. emerytury / 123rf / 123RF/PICSEL

14. emeryturę otrzymają wyłącznie osoby, których emerytura, renta lub suma otrzymywanych świadczeń nie przekraczają kwoty 4438,44 zł brutto. Osoby otrzymujące wyższe świadczenia nie maja prawa do otrzymania dodatkowych pieniędzy.

Zgodnie z ustawą, 14. emerytura ma wynieść dokładnie tyle, ile po przeprowadzanej w marcu waloryzacji. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1588,44 zł. W 2023 roku czternastą emeryturę otrzyma prawie 8,3 mln emerytów i rencistów.

Świadczenie zostało wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. Wówczas osoby pobierające świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto otrzymały 1250,88 zł brutto. Rok później, w 2022 roku wysokość "czternastki" wyniosła 1338,44 zł brutto. Wówczas w pełnej wysokości otrzymało ją ponad 7 mln emerytów.

Jeśli wysokość pobieranych świadczeń przekraczała 2900 zł, kwota była pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Ważna zmiana dotycząca czternastek. Sprawdź, czy dotyczy również ciebie

Zdjęcie Czternasta emerytura na stałe wejdzie do systemu / 123RF/PICSEL

Senat przyjął poprawki do ustawy, która wprowadza "czternastkę" na stałe. Czego dotyczą zaproponowane zmiany?

Zakładają, że o wysokości i terminie wypłaty świadczenia ma decydować parlament w ustawie, a nie rząd za pomocą rozporządzenia.

Kolejna zmiana dotyczy wysokości kwoty czternastej emerytury. Propozycja zakłada, aby wysokość wypłacanego świadczenia wynosiła maksymalnie 120 proc. średniej emerytury, a nie 2900 zł, jak widnieje w ustawie. W 2023 roku to 3900 zł.

Teraz uchwałą Senatu zajmie się Sejm - jeśli posłowie zaakceptują zmiany, emerytury wielu seniorów mogą wzrosnąć.

Koszt "czternastki" wyniesie 11 miliardów 600 milionów złotych. Do pobierania świadczenia jest w Polsce uprawnionych niemal 7 milionów osób.

