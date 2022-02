Sposoby na czerstwe pączki

Pączki wcale nie muszą się zmarnować. Istnieją sposoby, dzięki którym w łatwy sposób można je odświeżyć. Jeśli wiemy, że raczej nie zjemy pączków przez najbliższe dwa dni, warto je zamrozić. Kluczową rolę odgrywa tutaj ich rozmrażanie. By znów były miękkie niczym świeżo zrobione, warto je rozmrozić w piekarniku.

Wystarczy wstawić pączki do nagrzanego do 170°C piekarnika na mniej więcej sześć minut. Do rozmrażania pączków idealnie sprawdzi się również mikrofalówka. Po upływie 10-15 sekund znów będą miękkie.

Jeśli jednak nie chcemy mrozić pączków, można zastosować inny sposób. Pączki na następny dzień stają się nieco twarde i suche. By znów były puszyste i świeże, również można wykorzystać mikrofalówkę, dzięki której znów staną się smaczne.

Pomocny może być również piekarnik. Pączki układamy na papierze do pieczenia, a tuż pod nimi naczynie żaroodporne z wrzątkiem. Za sprawą pary wodnej pączki będą miękkie i puszyste. Wystarczy zaledwie kilka minut w mniej więcej 180°C.

Poza tym z czerstwych pączków można zrobić tosty francuskie. Wystarczy pozbyć się nadzienia, pokroić je na kawałki, obtoczyć w jajku i następnie usmażyć na maśle. Na końcu można posypać je cukrem pudrem lub cynamonem i gotowe.

Można z nich również zrobić pudding chlebowy. Czerstwe pączki trzeba pokroić na mniejsze kawałki i zalać mlekiem wymieszanym z jajkiem. Masę należy przelać do naczynia żaroodpornego i piec około 20 minut w 180°C.

