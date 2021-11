Jak oduczyć psa gryzienia? Poradnik krok po kroku

Jak oduczyć szczeniaka gryzienia?

Tresurę, dzięki której pies nie będzie gryzł rąk, mebli i innych przedmiotów należy rozpocząć od najmłodszych lat. Jeśli szczeniak nauczy się, że nie powinien używać zębów podczas zabawy, jako dorosły pies także nie będzie tego robił. Należy jednak pamiętać, że gryzienie u szczeniąt, podobnie jak u niemowlaków, może być wynikiem wyżynających się właśnie zębów. Młody pies odczuwa wówczas swędzenie, ból i dyskomfort, w tym czasie należy mu zapewnić zabawki i gryzaki, które pomogą ukoić przykre objawy wyrastających zębów.

Jak oduczyć psa gryzienia rąk?

Instagram Post

Szczeniaki zwykle używają zębów także podczas zabawy. Jeśli brykają wraz z braćmi i siostrami to w razie nieostrożnego użycia kłów, ich rodzeństwo reaguje piskiem, który jest jasnym sygnałem dla psiaka, że nie powinien używać zębów podczas zabawy. Psy odsadzone do matki i rodzeństwa zbyt wcześnie mogą nie nabyć tego doświadczenia, wówczas to właściciel powinien przejąć rolę nauczyciela. Jak oduczyć psa gryzienia rąk podczas zabawy?

Reklama

Podczas zabawy, gdy pies użyje zębów najlepiej wydać dźwięk informujący go o bólu, np. “ałała" i odsunąć rękę. Jeśli sytuacja się powtórzy można zastosować komendę “zostaw", “stój" bądź "nie wolno" i odejść od psa przerywając zabawę na krótką chwilę. Jeśli pies po ponownym podjęciu zabawy przestanie gryźć, warto pogłaskać go i pochwalić lub podać smakołyk, aby wiedział, że właściciel jest zadowolony z jego zachowania. Taką formę treningu warto powtarzać, aż szczeniak całkowicie oduczy się gryzienia rąk.

Zdjęcie Dzięki ćwiczeniom pies nauczy się ostrożnego używania zębów / 123RF/PICSEL

Jak oduczyć psa gryzienia rąk i ostrożnego używania zębów? Jest na to prosta metoda stosowana przez behawiorystów zwierzęcych:

Weź do ręki smakołyk, pokaż go psu i zamknij w pięści. Pomachają nią przed oczami psa. Jeśli szczeniak zechce użyć zębów, by sięgnąć po smakołyk, odsuń dłoń i ponów próbę. Jeśli pies po raz kolejny użyje zębów, odwróć swoją uwagę od niego na kilkanaście sekund i znów podaj mu smakołyk w zamkniętej dłoni. Jeśli pies podsunie pyszczek do twojej pięści, ale nie użyje zębów, wówczas otwórz dłoń i podaj mu smakołyk. Powtarzaj zabawę wielokrotnie i wydłużaj czas, po którym nagradzasz psa. Dzięki tej metodzie zwierzę uczy się cierpliwości i ostrożnego sięgania po smakołyki.

Jak oduczyć psa gryzienia mebli?

Zdjęcie Psy gryzą meble między innymi z nudy, tęsknoty i frustracji / 123RF/PICSEL

Psy gryzą meble z różnych powodów, choć do najczęstszych należą nuda, frustracja i samotność. Jak oduczyć psa gryzienia mebli? Można odciągnąć jego uwagę od elementów wyposażenia wnętrza, poprzez dostarczenie mu zabawek i gryzaków. Należy mu także zapewnić długie spacery i możliwość zabawy. Czasem pies może gryźć meble z tęsknoty i frustracji podczas długiej nieobecności właściciela w domu. Wówczas najlepiej pozostawić mu kocyk, stary sweter lub inny przedmiot przesiąknięty twoim zapachem. Jeśli pomimo zastosowania tych trików zwierzak nadal gryzie meble, warto rozważyć udanie się do weterynarza, bo może być to objaw problemów zdrowotnych bądź psychicznych psiaka.



***

Zobacz też:

Przeziębienie u psa: Jakie są objawy i co robić?



Psy z włosami zamiast sierści: Fakty i mity



Rasy psów, które wyróżniają się już na pierwszy rzut oka