Mimo iż dla wielu wydaje się oczywiste, nie zawsze takim jest. Podstawą przygotowywania dań (myśląc jednocześnie o oszczędzaniu) powinno być wybranie odpowiedniej wielkości garnka, dostosowując go do wielkości palnika - w taki sposób, by płomienie ogrzewały wyłącznie jego dno. Stawiając zbyt mały garnek na zbyt dużym palniku, nie tylko zmarnujemy gaz, ale jednocześnie narazimy naczynie na uszkodzenie. Gdy garnek będzie zaś zbyt duży w stosunku do palnika, będzie wymagał znacznie większych ilości czasu, by się nagrzać. Koszty więc wzrosną.