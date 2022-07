Przetwory są jednym z najlepszych sposobów zatrzymania smaku lata na dłużej. Przed przygotowaniem wyrobów w słoikach warto jednak poznać sposoby, które zdecydowanie ułatwią nam tę pracę.

W jakim celu pasteryzować słoiki?

Trzy sposoby na to, aby blond nie żółkł Pasteryzacja, nazywana inaczej wekowaniem, jest jednym ze sposobów konserwacji, polegającym na podgrzaniu zawartości słoików. W ten sposób pozbywamy się drobnoustrojów chorobotwórczych, przedłużając jednocześnie termin ważności do spożycia.

Podobny zabieg pozwala nam również na zachowanie oryginalnego smaku oraz aromatu przygotowywanych przetworów. Na czas pasteryzacji wpływa między innymi wielkość słoika. Przed przystąpieniem do prac sprawdźmy ich stan. Pozbądźmy się lekko pękniętego szkła i zardzewiałych zakrętek.

Pasteryzowanie słoików jeszcze nigdy nie było tak proste

Jednym z najpopularniejszych sposobów na pasteryzację przetworów jest podgrzewanie słoików w garnku. Tę pracę możemy sobie jednak znacznie ułatwić. Wystarczy do wekowania wykorzystać piekarnik. To znacznie wygodniejszy sposób, szczególnie jeśli przygotowaliśmy naprawdę dużo słoiczków. Do piekarnika podczas jednego procesu jesteśmy bowiem w stanie zmieścić ich o wiele więcej, niż w garnku.

Zdjęcie Pasteryzacja, nazywana inaczej wekowaniem, jest jednym ze sposobów konserwacji / 123RF/PICSEL

Jak pasteryzować w piekarniku? To nic trudnego. Dużą blaszkę wykładamy papierem do pieczenia lub ściereczką. Następnie układamy na nim odwrócone zakrętką do góry słoiki. Pamiętajmy, aby szkło nie stykało się nie tylko ze sobą, ale również ze ściankami piekarnika.

Zwróćmy także uwagę na zawartość słoików - jeśli jest lekko chłodna, włóżmy je do zimnego piekarnika, jeśli natomiast ciepła - do nagrzanego. Piekarnik powinien zostać nastawiony na temperaturę około 120 - 130 stopni. Czas trwania pasteryzacji to 30 minut od momentu osiągnięcia zamierzonej temperatury.

Po upływie tego czasu wyłączmy piekarnik, zostawiając słoiki w środku na kolejne 30 minut. Następnie ustawiamy je w przygotowanym uprzednio, chłodnym i zacienionym miejscu dnem do góry.

