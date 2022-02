O obecności pluskiew w domu lub mieszkaniu dowiadujemy się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy na naszym ciele pojawiają się nieestetyczne, czerwone ślady po ukąszeniach, a mamy pewność, że nie jest to sprawka np. komarów. Wtedy zazwyczaj docieramy do trudno dostępnych miejsc w domu, przeglądamy materace, dywany czy zasłony i znajdujemy sporej wielkości skupiska tych nieprzyjemnych owadów. Jest to jednak zaledwie początek naszych problemów, bo pluskwy ciężko jest zlikwidować raz na zawsze, a cały proces bywa dość czasochłonny.



Niestety, ruszając na wojnę z pluskwami, musimy liczyć się z tym, że części mebli, ubrań czy materaców będziemy musieli pozbyć się raz na zawsze - dokładne wyczyszczenie i zdezynfekowanie domu lub mieszkania to jedyny sposób na pozbycie się tych szkodników raz na zawsze.



Pluskwa domowa to gatunek owada, należący do rodziny pluskwowatych. Żywi się krwią zwierząt ciepłokrwistych, głównie człowieka. Choć udało się ją już raz prawie wytępić, to współcześnie obserwowany jest niestety jej powrót. Historia pluskwy domowej sięga czasów sprzed n.e. - wtedy pluskwy żywiły się krwią nietoperzy, ale, gdy jaskinie stały się schronieniem dla ludzi, zmieniły one swoje upodobania.

Pluskwy - jak się ich pozbyć?

​Idealne produkty dla osób z nadciśnieniem Pluskwa jest niewielkim owadem - mierzy ok. 4-6 mm długości i 3 mm szerokości. Posiada silnie spłaszczone, owalne ciało zwężające się ku przodowi. Gdy jest głodna, jej ciało jest bladożółte, syta przybiera barwę ciemnobrązową. Pluskwa gnieździ się najczęściej w meblach tapicerowanych, pod boazerią i pod tapetami. Spotkać ją też można w spojeniach łóżek i tapczanów, w szczelinach ścian, pod ramami obrazów i na zasłonach.

Pluskwy zwalcza się zazwyczaj poprzez wymrażanie ich suchym lodem o temperaturze -78 °C. Można także "gotować je" z pomocą gorącego powietrza o temperaturze powyżej 65 stopni Celsjusza. Skutecznym sposobem jest również użycie zamgławiacza ULV. To generator zimnej mgły, który wytwarza mikroskopijne krople, dzięki którym preparat biobójczy może wniknąć w maleńkie szczeliny, w których kryją się pluskwy. Wszystkie te sposoby to profesjonalne metody walki z pluskwami, ale nasze babcie miały jeszcze jeden, skuteczny sposób na pozbycie się ich z domu.

Babciny sposób na pluskwy. Zawsze działa!

Prostym, domowym i, co ważne, skutecznym sposobem na pluskwy jest użycie ziemi okrzemkowej. Ziemię należy umieścić w nogach mebli, w szczelinach ścian, szaf, dookoła okien oraz wszędzie tam, gdzie mogły schować się owady. Można także rozsypać ją na ziemi na okres siedmiu dni, a następnie wciągnąć ją odkurzaczem. Im dłużej pozwolimy ziemi działać, tym większa szansa, że raz na zawsze pozbędziemy się z domu robactwa! Ziemia dostaje się w każdy zakamarek ciała insekta, powodując uszkodzenie powłoki pancerzyka, co w konsekwencji prowadzi do utraty wilgoci, odwodnienia i śmierci.



Ogromne znaczenie ma także właściwa profilaktyka. By zapobiec pojawieniu się i rozprzestrzenieniu pluskiew w domu, powinniśmy często przeglądać łóżka, tapczany, materace, szafy oraz wszystkie brudne i trudno dostępne miejsca. Warto także zasklepić wszelkie szczeliny i otwory w ścianach.

