Kostka brukowa jest bardzo popularnym, często wykorzystywanym materiałem w przydomowej przestrzeni. Powstają z niej podjazdy, alejki czy obrzeża do rabatek. Wygląda pięknie, jest trwała, ale niestety ma też wady - lubi zarastać chwastami oraz mchem. Utrzymanie jej w czystości często kojarzy się z nieustanną walką - ale efekt estetyczny to nie jedyny problem.

Rozrastające i rozpychające się między kostkami korzenie roślin mogą spowodować, że powierzchnia stanie się nierówna, a bruk zacznie wypadać. Zdarza się też, że chwasty rosnące na chodnikach, po deszczu stają się niebezpiecznie śliskie. Wszystkie te aspekty świadczą bezdyskusyjnie o tym, że chwastów należy się regularnie pozbywać. Wiemy, jak to zrobić w przyjemny i skuteczny sposób.

Mech na kostce brukowej - dlaczego się pojawia?

Mech upodobał sobie kostkę brukową głównie z powodu wilgoci i zacienienia. Szczeliny w takich warunkach są wręcz idealnym miejscem, gdzie mech może się rozwijać - to jego naturalne środowisko. Tam, gdzie występuje cień, jest dużo więcej mchu niż w miejscach nasłonecznionych.

Jak skutecznie usunąć mech z kostki brukowej?

Z niepożądanym mchem poradzić sobie możemy przy pomocy przeznaczonych do tego środków chemicznych, które skutecznie poradzą sobie z oczyszczeniem bruku, ale również zabezpieczą jego powierzchnię przed wnikaniem szkodliwych substancji. Tego typu preparaty są najczęściej dostępne w postaci koncentratów do rozcieńczenia z wodą, dzięki czemu możemy zastosować je na dużej powierzchni.

Środki do usuwania mchów z kostki brukowej można nakładać pędzlem, ale wygodniejsza i mniej czasochłonna będzie metoda natryskowa. Warto jednak pamiętać, że silnie działające chemiczne preparaty są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, z tego względu zaleca się stosowanie ich jako ostateczność. W pierwszej kolejności dobrze jest wypróbować bardziej naturalne metody na pozbycie się chwastów i mchów z kostki brukowej.

Naturalne, domowe sposoby na pozbycie się chwastów oraz mchów z kostki brukowej

Porastające mchem brukowe alejki i podjazdy można czyścić, stosując również metody ekologiczne. Alternatywą dla drażniących środków chemicznych mogą być naturalne preparaty przygotowane samodzielnie. Sprawdzi się tu uniwersalny i pomocny w sprzątaniu ocet. Aplikacja roztworu octu i wody na kostkę brukową jest skutecznym sposobem na pozbycie się zielonego nalotu. Tego typu oprysk ekologiczny można bez szkody dla zdrowia i środowiska powtarzać wielokrotnie. Jak przygotować domowe preparaty do usuwania chwastów i mchów z kostki brukowej?

Roztwór octu z wodą na chwasty

2 l octu wymieszać z 1 l wody, następnie dodać 20 ml delikatnego mydła lub płynu do mycia naczyń. Aby wzmocnić chwastobójcze działanie octu, zamiast wody można użyć wywaru z liści orzecha włoskiego, który jest bogaty w juglon. Powstały roztwór należy przelać do pojemnika ze spryskiwaczem - tak powstały preparat jest gotowy do użycia.

Roztwór octu z solą kuchenną na chwasty

Dobrym i sprawdzonym środkiem chwastobójczym jest również sól. Połączenie soli z octem to prawdziwy "zabójca" nieproszonych gości na chodnikach. Trzeba jednak używać tej mieszanki ostrożnie i w odpowiednich proporcjach, ponieważ sól może być przyczyną odbarwień kostki brukowej.

Do 1 l wody dodać szklankę octu, pół szklanki soli oraz łyżeczkę delikatnego płynu do mycia naczyń. Dokładnie wymieszać wszystkie składniki i przelać gotowy roztwór do pojemnika ze spryskiwaczem.

Roztwór octu z olejkiem pomarańczowym lub goździkowym na chwasty

Na chwasty oraz mech może zadziałać również mieszanka 10 proc. octu z olejkiem pomarańczowym.

1 l octu należy zmieszać z 8 ml olejku pomarańczowego lub goździkowego. Następnie dodać kilka kropli mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń oraz łyżeczkę melasy. Ważne, ale nie dodawać do mieszanki wody. Gotową mieszankę wystarczy przelać do pojemnika z rozpylaczem. Przed użyciem wstrząsnąć.

Soda oczyszczona na chwasty i mech porastające kostkę brukową

Aby usunąć chwasty z kostki brukowej, można użyć również sody oczyszczonej. Działanie wodorowęglanu sodu, sprowadza się do przesycenia chwastów solą. Wystarczy zwilżyć chwasty oraz mech wodą, a następnie posypać białym proszkiem. Spowoduje to obumarcie szpecących kostkę brukową roślin.

Jak zabezpieczyć kostkę brukową przed pojawianiem się chwastów oraz mchu?

Kolonizacja roślin na nawierzchniach brukowanych to naturalny proces i nie ma niestety jednego, skutecznego sposobu, aby temu zapobiec. Kostkę brukową trzeba po prostu systematycznie czyścić przynajmniej raz w sezonie. Możemy jednak przeciwdziałać chwastom i specjalnie zabezpieczać podjazdy oraz przydomowe alejki.

Zarastanie powierzchni bruku ogranicza impregnacja, najlepiej wykonana od razu po jego ułożeniu bądź też gruntownym czyszczeniu. W szczelinach można wykonać spoiny z piasku polimerowego, który powstrzymuje wyrastanie chwastów.

Nasiona chwastów są roznoszę również przez mrówki. Warto zatem być czujnym i obserwować, czy nie założyły przypadkiem gniazda pod kostką brukową. Mrówek warto się pozbyć jak najszybciej po zauważeniu pierwszych wykopanych otworów między kostkami. Będą w tym pomocne specjalne preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych.