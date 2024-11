Dlaczego ptaki nie przylatują do karmnika?

Ptaki to bardzo ostrożne i płochliwe stworzenia, których zachowanie warunkuje instynkt. Nic w tym dziwnego, ponieważ w naturze mogą paść ofiarą wielu drapieżników. Ptaki mogą niechętnie przylatywać do karmnika z kilku różnych powodów. Jednak najczęściej jest to związane z jego nieodpowiednim przygotowaniem lub umieszczeniem. Karmnik powinien być funkcjonalny i zapewniać ptakom poczucie bezpieczeństwa. Jak tego dokonać?

W pobliżu karmnika powinny znajdować się krzewy lub drzewa , na których ptaki mogłyby się skryć w sytuacji zagrożenia.

Kolor karmnika ma znaczenie . Najlepiej unikać jaskrawych kolorów, takich jak czerwony, pomarańczowy czy żółty, ponieważ za bardzo przyciągają uwagę. Zamiast tego lepiej postawić na bardziej naturalne i neutralne kolory, takie jak zielony czy brązowy . Dobrym pomysłem jest również wybór najprostszego karmnika, wykonanego z surowego (niepomalowanego) drewna.

Karmnik nie może znajdować się zbyt blisko ziemi, ponieważ to znacznie ułatwia dostęp drapieżnikom. Karmnik dla ptaków powinien znajdować się min. 1,5 m od ziemi. Należy unikać jego stawiania w pobliżu szklanych powierzchni, ponieważ to stwarza ryzyko kolizji ptaka z szybą.

Jeżeli pomimo zastosowania wymienionych zasad ptaki nadal nie przylatują do karmnika, to jedynym wytłumaczeniem może być brak atrakcyjnego dla nich pokarmu.

Jak zwabić ptaki do karmnika?

Poszczególne gatunki ptaków różnią się od siebie preferencjami żywieniowymi, które warto uwzględnić podczas wyboru odpowiedniej karmy. Karmnik może być nastawiony na konkretne gatunki bądź też zapewniać wyżywienie ich znacznie szerszemu gronu, poprzez zastosowanie mieszanek uniwersalnych dla ptaków. Oto szczegółowe wskazówki dotyczące upodobań żywieniowych wybranych gatunków:

Czym dokarmiać sikorki?

W Polsce jest obecnych aż sześć gatunków, należących do rodziny sikorowatych. Mowa tutaj o bogatce, modraszce, sikorze ubogiej, sosnówce, czubatce i czarnogłówce. W przydomowych karmnikach najczęściej pojawiają się modraszki i bogatki. Pozostałe gatunki są bardziej płochliwe i z natury rzadko przylatują do karmników. Dodatkowo mają one również inne preferencje żywieniowe w czasie zimy.

Modraszka (z niebieską plamką na głowie) i bogatka to najczęściej spotykane gatunki sikory w karmniku dla ptaków. 123RF/PICSEL

Aby zwabić sikorki do karmnika, najlepiej wyłożyć w nim nasiona czarnego słonecznika (niesolony!), prosa, pszenicy, owsa lub płatki owsiane. Na taką mieszankę chętnie skuszą się również inne drobne gatunki ptaków, takie jak wróble, kowaliki, dzwońce czy trznadle. Niedaleko karmnika można powiesić plastry niesolonej słoniny. Niekiedy chętnie korzystają z niej nie tylko sikory, ale także dzięcioły.

Czym dokarmiać gile?

Wiele osób uważa, że gile przylatują do Polski tylko na czas zimy, co jest nieprawdą. Zimą po prostu łatwiej dostrzec gile z powodu ich jaskrawych, czerwonych brzuchów. Podczas wiosny i lata gile prowadzą bardzo skryty tryb życia, przez co ciężej je wtedy zaobserwować.

Zimą gile są często spotykanymi gośćmi w karmnikach. 123RF/PICSEL

Aby zimą zaprosić gile do karmnika, warto wsypać tam słonecznik, pestki dyni, orzechy, proso czy płatki owsiane. W czasie zimy można również wyłożyć w karmniku przekrojone jabłko, które pomoże ptakom się nawodnić oraz dostarczy im witamin.

Jak dokarmiać dzięcioły?

W Polsce występuje aż 9 gatunków dzięciołów: najpospolitszy dzięcioł duży, dzięcioł zielony, nieliczny dzięcioł czarny, rzadki dzięcioł zielonosiwy, najmniejszy z dzięciołów - dzięciołek oraz bardzo rzadkie: dzięcioł średni, trójpalczasty, białoszyi i białogrzebiety. Ptaki te rzadko odwiedzają karmniki, najczęściej podczas ostrych mrozów. Dzięcioły to gatunki owadożerne, które zimą wymagają wysokokalorycznej diety bogatej w białko.

W ich dokarmianiu najlepiej sprawdzają się zatem tłuszcze zwierzęce i roślinne, nasiona oleiste, orzechy oraz mięso. Aby zwabić te gatunki, warto przygotować mieszankę tłuszczu, zmielonego mięsa, nasion i orzechów, którą można wsmarować w porowatą korę drzew na wysokości ok. 2–3 metrów, unikając silnie nasłonecznionych miejsc.

Dzięcioły do karmnika przyciąga mieszanka tłuszczu i nasion 123RF/PICSEL

Warto wykorzystać również deski z przymocowanymi pojemnikami, w których można umieścić zastygnięty tłuszcz zmieszany z orzechami. W przypadku pełzaczy i dzięciołów znakomicie sprawdzą się również kule tłuszczowe, które należy zawiesić tak, aby opierały się o pień.

Jak dokarmiać grubodzioby?

Podstawę pokarmu grubodzioba stanowią duże, suche nasiona drzew iglastych i liściastych, a także nasiona mięsistych owoców, takich jak pestki dzikiej wiśni, czereśni, a czasem nawet jabłek, gruszek czy grochu. Jego wyjątkowy, potężny dziób umożliwia mu łatwe miażdżenie nawet najtwardszych pestek.

Grubodziób nie interesuje się zwykle samym miękiszem owocu, ale skupia się na wartościowym zarodku znajdującym się wewnątrz pestki. Manipuluje nią w dziobie, aż znajdzie optymalne ułożenie, po czym zaciska szczęki, powodując głośny trzask łupanej skorupki.

Grubodziób przy karmniku. 123RF/PICSEL

W diecie grubodzioba znajdują się również nasiona buka, grabu oraz łuskane nasiona orzecha włoskiego. Zimą można je dokarmiać także nasionami prosa, czarnego słonecznika, owsa, maku, rzepaku, konopi, dyni i ogórka, oraz niesolonymi orzechami. Wystarczy je luźno wysypać w karmniku.

Uwaga! Zawsze należy zwracać uwagę na jakość podawanych ptakom ziaren - nie mogą być wilgotne, spleśniałe czy stęchłe. Nigdy nie należy podawać ptakom także solonych nasion czy orzechów. Sam karmnik powinien być regularnie czyszczony z niedojedzonych resztek pokarmu oraz ptasich odchodów.

Zobacz także:

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne