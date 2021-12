Zima nie jest łatwym czasem dla ptaków. Ujemne temperatury i śnieg sprawiają, że wiele gatunków ma problemy ze znalezieniem pokarmu. Sporo osób decyduje się jednak dokarmiać ptaki, wystawiając karmnik na balkon, parapet czy do ogródka. Tym samym można pomóc przeżyć ciężkie zimowe warunki takim gatunkom jak chociażby wróble, sikorki, mazurki, zięby, kwiczoły, dzięcioły czy kawki.

Niestety, mimo jak najlepszych chęci, czasem popełniamy błędy, które mogą doprowadzić do rozwoju poważnych chorób, a nawet kosztować życie stołujące się u nas ptaki.

Karmisz ptaki chlebem? Popełniasz największy błąd!

Podstawowym błędem, który popełniamy karmiąc ptaki, jest dawanie im niewłaściwego pokarmu. Wciąż wiele osób karmi ptaki chlebem, często wyrzucamy także nieświeże pieczywo w okolicy śmietnika, licząc, że "skorzystają" z niego okoliczne ptaki.

Niestety, karmienie ptaków chlebem to najpoważniejszy błąd, jaki możemy popełnić! Chleb nie jest właściwym składnikiem diety ptaków, co więcej - jest dla nich niezwykle szkodliwy ze względu na to, że ich przewód pokarmowy nie jest dostosowany do takiego jedzenia. Pieczywo zawiera bardzo dużą ilość soli nieodpowiedniej dla ptaków. Jej spożycie sprawia, że gospodarka wodna w organizmie zwierzęcia jest zaburzona. Ponadto, pieczywo szybko chłonie wodę i pleśnieje lub zamarza.

Do jakich chorób przyczynia się karmienie ptaków chlebem? Jest to m.in. zespół anielskiego skrzydła - zwyrodnienie stawów prowadzące do nienaturalnego wykrzywienia skrzydeł, które zaczynają odstawać od ciała. Nieuleczalne u dorosłych osobników, może prowadzić do tego, że ptak nie będzie mógł już latać. Najczęściej cierpią na nie wodne ptaki, ale chorują również gołębie.

Chleb może doprowadzić także do niebezpiecznej kwasicy, która powoduje wiele groźnych problemów zdrowotnych, jak zwyrodnienia stawów, cukrzyca czy osteoporoza. Może także przyczynić się do zatruć pokarmowych i biegunek oraz uszkodzenia nerek i odwodnienia organizmu u ptaka, co może nawet spowodować śmierć.

Zdjęcie Nieodpowiednie żywienie prowadzi do poważnych chorób i deformacji ciała / FLPA/Jack Perks / East News

Zrezygnujmy z solonych i wędzonych produktów

Czym jeszcze nie karmić ptaków? Szkodliwe będą solone i przyprawiane pokarmy, dlatego lepiej zrezygnujmy z resztek ze stołu oraz z wysokoprzetworzonego jedzenia. Trzeba także bardzo uważać przy słoninie - przyjęło się, że to ulubiony przysmak sikorek. To prawda, ale tylko niesolona słonina będzie odpowiednia!

Niewskazane są też pokarmy smażone i wędzone - w tym gotowe wędzonki ze sklepu. Ptakom szkodzi także wszelkie zepsute i zapleśniałe jedzenie - nie tylko chleb.

To na nas spoczywa odpowiedzialność za dokarmianie ptaków. Kiedy pojawią się w naszym karmniku, zjedzą wszystko, jednak niewłaściwy pokarm przyniesie więcej szkody niż pożytku i przyprawi zwierzęta o cierpienie.

Czym karmić ptaki zimą? Możliwości jest sporo

Czym w takim razie karmić ptaki, by nie zrobić im krzywdy? Na szczęście nie jest to takie trudne! W sklepach możemy zaopatrzyć się w gotowe mieszanki nasion i zbóż, popularne "kule" - czyli gotowe mieszanki tłuszczowo-nasienne w charakterystycznym kształcie kuli lub dzwonka.

Dobre do karmnika będą również drobne ziarna zbóż, jak słonecznik (najlepiej łuskany), pszenica, czarnuszka, proso, płatki ryżowe lub owsiane, sezam czy siemię lniane. Odpowiednie będą również posiekane orzechy każdego rodzaju - włoskie, laskowe czy niesolone ziemne, a także owoce suszone niekandyzowane lub świeże, takie jak jabłka, gruszki, śliwki, winogrona czy banany. Ptakom na pewno zasmakuje także smalec lub słonina - ale niesolona i niewędzona, wymieniana regularnie, w innym wypadku może poważnie zaszkodzić.

Duże ptaki wodne, takie jak kaczki czy łabędzie, możemy dokarmiać gotowanymi, niesolonymi, pokrojonymi w mniejsze części warzywami - warto wykorzystać buraki, ziemniaki, marchewkę, pietruszkę czy kapustę. Dobrym pokarmem będą także ziarna - słonecznik, kasze (ugotowane bez soli), kukurydza, proso czy otręby. Chleb - niestety popularny w karmieniu kaczek czy łabędzi - jest zakazany.

Zdjęcie Dokarmiając ptaki w ten sposób, wcale im nie pomagamy / PRZEMYSLAW GETKA/REPORTER / East News

Jak karmić ptaki w zimie? O tych regułach pamiętaj

Ważna w dokarmianiu ptaków jest regularność. Jeśli zaczęliśmy karmić ptaki - kontynuujmy to do końca zimy. Zimujące ptaki szybko przyzwyczajają się do otrzymywania pożywienia i przylatują regularnie na miejsce karmienia. Obok karmy dobrze jest zostawić poidełko z wodą - do niej ptaki również mają ograniczony dostęp zimą.

Karmnik warto ustawić z dala od potencjalnych zagrożeń dla ptaków, takich jak drogi czy legowisko psa, za to najlepiej nieopodal drzewa czy krzewu, na którym ptaki będą mogły się schronić. Należy pamiętać o jego regularnym czyszczeniu.

Ptaki wodne (np. w parkach) warto karmić tylko wtedy, gdy będą naprawdę duże mrozy.

