Jak rozgrzać zimne stopy? Prosty sposób na lepsze krążenie i metabolizm
Jesienią i zimą wiele osób zmaga się z problemem wciąż zimnych stóp. To efekt niższych temperatur, ale też siedzącego trybu życia. Na szczęście istnieją sprawdzone domowe metody, które na długo rozgrzewają stopy. Pamiętaj jednak, że uczucie zimnych stóp może być związane ze stanem zdrowia. W ten sposób objawiają się np. Zaburzenia krążenia czy niedoczynność tarczycy. Sprawdź, o czym mogą świadczyć stale zimne stopy i jak uporać się z tym problemem za pomocą domowych metod.
Spis treści:
- O czym mogą świadczyć stale zimne stopy?
- Jak rozgrzać stopy? Dodaj odrobinę do kąpieli
- Kremy rozgrzewające na zimne stopy
- Najlepszy sposób na zimne stopy
- Włącz do diety - podkręcą metabolizm i poprawią krążenie
O czym mogą świadczyć stale zimne stopy?
Ciągłe uczucie marznących stóp to częsta przypadłość u osób prowadzących siedzący tryb życia. Krążenie krwi w dolnych kończynach jest wtedy ograniczone. To zjawisko pojawia się też u osób z niskim ciśnieniem. Warto jednak wiedzieć, że zimne stopy mogą być objawem niedoczynności tarczycy (to efekt spowolnionego metabolizmu), anemii (niedobór czerwonych krwinek skutkuje ograniczoną możliwością transportu tlenu do komórek ciała), a nawet cukrzycy (jej powikłania mogą prowadzić do uszkodzeń naczyń krwionośnych i poważnych problemów z krążeniem). Schorzeniom towarzyszą jednak inne charakterystyczne objawy.
Jak rozgrzać stopy? Dodaj odrobinę do kąpieli
Jeśli twoje stopy są wciąż zimne, możesz moczyć je w misce z ciepłą wodą z dodatkiem soli rozgrzewającej lub kilkoma kroplami olejku eterycznego o rozgrzewających właściwościach. Najlepszy będzie olejek imbirowy, eukaliptusowy, cynamonowy lub z drzewa herbacianego. Skutecznie rozszerzają naczynia krwionośne i pobudzają mikrokrążenie w stopach. Poprawiają też nastrój i ułatwiają rozluźnienie się.
Kremy rozgrzewające na zimne stopy
Skuteczną metodą jest również stosowanie kremów i balsamów ze składnikami o rozgrzewających właściwościach. W zimne stopy warto wcierać np. maści z kapsaicyną lub kamforą, a także kremy z ekstraktem z imbiru czy olejkami eterycznymi. Już sam masaż stóp w trakcie nakładania kosmetyku poprawi krążenie i sprawi, że stopy będą ciepłe przez dłuższy czas.
Najlepszy sposób na zimne stopy
Jednym z lepszych sposobów na zimne stopy jest aktywność fizyczna. Nawet kilkuminutowe proste ćwiczenia, takie jak pajacyki, przysiady czy bieg w miejscu, potrafią zdziałać cuda. Błyskawicznie poprawiają krążenie, przyspieszają metabolizm i regulują ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom cukru. Aktywność fizyczna korzystnie wpływa nie tylko na stopy, ale cały organizm.
Włącz do diety - podkręcą metabolizm i poprawią krążenie
Zimne stopy najczęściej są objawem problemów z krążeniem i wolniejszym metabolizmem. Pomocna może być dieta przyspieszająca przemianę materii i działająca rozgrzewająco. Ciepłe zupy z dodatkiem pikantnych przypraw - imbiru, czosnku, papryczek chili, a także gorące napoje z kurkumą czy cynamonem poprawiają nastrój i wspierają termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła przez organizm. Dbaj też o odpowiednie nawodnienie - pij co najmniej 1,5-2 litry płynów dziennie.