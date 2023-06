Jak zabezpieczyć okna przed słońcem?

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, iż podczas upałów mieszkanie nagrzewa się przede wszystkim poprzez okna. To właśnie przez nie promienie słoneczne wpadają do mieszkania, co przekłada się na wzrost temperatury. Zatem schładzanie mieszkania powinniśmy zacząć od odpowiedniego zabezpieczenia okien w naszym mieszkaniu.

Co w takiej kwestii możemy zrobić? Najprostszym rozwiązaniem jest wyposażenie się w specjalne folie, które przykleja się do szyb w oknach. Folia odbija promienie słoneczne, dzięki czemu ogranicza również wzrost temperatury w pomieszczeniu.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że folia w oknach dla wielu osób nie wygląda estetycznie, przez co rezygnują z jej zastosowania. I w takim przypadku jest również alternatywa.

Zdjęcie Do Polski dotarły upały, co wpływa na bardzo wysoka temperaturę w mieszkaniach / 123RF/PICSEL

Coraz bardziej popularne na rynku są plisy i rolety termiczne, które posiadają powłokę uniemożliwiającą przedostanie się promieni słonecznych i ciepła do mieszkania. W zależności od firmy, plisy chroniące przed upałami, uszyte są z różnych tkanin, zatem jeśli zdecydujemy się na ich zakup i montaż, warto sięgnąć opinii producenta, która plisa najlepiej sprawdzi się w naszym mieszkaniu.

Wówczas należy brać pod uwagę, chociażby kwestię, na którą stronę wychodzą nasze okna i które pomieszczenia nagrzewają się najbardziej. Ponadto plisy nie tylko efektywnie odbijają promienie, ale również doskonale wyglądają.

Zdjęcie Podczas upalnego dnia zaleca się zasłanianie okien / 123RF/PICSEL

Skuteczną ochronę zapewniają także markizy, okiennice i rolety zewnętrzne, które są niezwykle popularne w krajach, gdzie upały utrzymują się zdecydowanie dłużej niż w Polsce. Niestety w wielu przypadkach nie da się ich zamontować w mieszkaniach, choćby z uwagi na regulaminy wspólnot mieszkaniowych. Ponadto trzeba pamiętać, że tego typu rozwiązanie sprawi, że nasze mieszkanie będzie mocno zaciemnione, co może dla niektórych stanowić dyskomfort.

Zdjęcie Nie możesz spać przez upały? Zastosuj sposoby na schłodzenie sypialni / 123RF/PICSEL

Jak schłodzić sypialnię podczas upałów?

Nie ma nic gorszego, jak nieprzespana noc z uwagi na bardzo wysoką temperaturę w sypialni. A jest to przecież miejsce przeznaczone do regeneracji i odpoczynku, w związku z tym powinny panować tam jak najlepsze ku temu warunki.

Niestety upały bardzo często uniemożliwiają nam komfortowy sen, gdyż pomieszczenie bardziej przypomina saunę.

W celu schłodzenia sypialni przede wszystkim musimy pamiętać o zasłanianiu w niej okien podczas słonecznego dnia. Ulgę przyniesie również odpowiednia pościel wykonana z naturalnych i przepuszczających powietrzę materiałów. W tym celu najlepiej sprawdzi pościel bawełniana, lniana i jedwabna. Podczas upałów starajmy się często zmieniać poszewki, co zapewni większy komfort snu.

Zdjęcie Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, dzięki którym możemy schłodzić nasze mieszkanie / 123RF/PICSEL

Jak schłodzić mieszkanie podczas upałów?

Jeśli to możliwe - staraj się zamykać okna, kiedy temperatura na zewnątrz jest najwyższa. Naturalnym odruchem podczas upałów jest otwieranie okien na oścież, co skutkuje jednak wpuszczaniem do pomieszczenia gorącego powietrza.

Wietrzenia mieszkania najlepiej dokonać późnym wieczorem i bardzo wczesnym rankiem, kiedy temperatura powietrza jest dużo niższa niż w ciągu dnia.

Staraj się unikać długotrwałego smażenia lub pieczenia. Nagrzana patelnia lub piekarnik zdecydowanie zwiększą temperaturę w mieszkaniu, która zostanie w pomieszczeniu na wiele godzin.

