​Jak szukać sali na wesele. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę

Marzenia to wspaniała rzecz, zwłaszcza jeśli uda się je urzeczywistnić. Te o wspaniałym ślubie i weselu, które zapamiętają i młodzi, i goście są tym realniejsze do spełnienia, im lepiej i uważniej zadbamy o każdy szczegół. Warto więc, aby przyszli państwo młodzi poprosili o pomoc kogoś z przyjaciół lub rodziny, kto słynie ze zmysłu organizacyjnego lub przytomności przy zawieraniu umów.

- Bo wesele, nawet to najbardziej romantyczne to przynajmniej kilka drobiazgowo opisujących je umów określających wzajemne zobowiązania. Im lepiej je przygotujemy, tym większa gwarancja, że wszystko uda się perfekcyjnie - podkreśla nasza ekspertka, Karolina Dokić-Pietuszko z portalu katalogu ślubnego Planujemy Wesele.

Sala weselna - wymarzona, czyli jaka?

Dobrze jest, aby młodzi odpowiedzieli sobie najpierw na pytanie, o jaki klimat wesela im chodzi. Czy będzie to wesele romantyczne, wystawne, a może bajkowe, czy w stylu nowoczesnym, szlachetnie oszczędnym i eleganckim. Czy ma być eko z przesłaniem, czy tradycyjne, polskie, czerpiące z tradycji wiejskich wesel, jakie dawniej organizowano. To bardzo ważne wskazówki do dalszych poszukiwań. Te najlepiej zacząć od najbardziej renomowanych portali weselnych - przejrzenie ich oferty pomoże dopowiedzieć, na jakich elementach sali młodym zależy najbardziej, jakiego rodzaju design im się podoba, czego na pewno u siebie nie chcą. Dobrym sposobem na początek jest posłuchanie rad znajomych, którzy niedawno byli na jakimś oszałamiającym weselu lub sami je organizowali. Każde pytanie o to, co nie wypaliło posunie Was do przodu przed podjęciem decyzji.

Co ważne, aby wesele było udane?

Niekiedy sama sala potrafi tak oczarować przyszłych małżonków, że nie zwracają uwagi na przykład na wygodę dojazdu do tego miejsca, na miejsca parkingowe, na wygodę korzystania z łazienek, ich wygląd i estetykę otoczenia, oświetlenie, stan kuchni. A to są detale niby oczywiste, ale niekiedy okazuje się, że niedoceniane, a bywają kluczowe dla wrażeń z całej uroczystości.

- Warto pamiętać - mówi Karolina Dokić-Pietuszko - że niekiedy pozornie brzydką, ale dobrze zlokalizowaną i funkcjonalną salę da się wspaniale udekorować, całkowicie zmieniając jej charakter na ten wyjątkowy dla młodych dzień. Dlatego polecam, aby nie mając doświadczenia lub wsparcia kogoś z bliskich, korzystać z poleceń profesjonalnych katalogów firm przy wyborze sali weselnej - dodaje nasza ekspertka.

Czas, wielkość a cena

Im wcześniej zarezerwujemy salę, tym więcej czasu zyskujemy na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Pamiętajmy, że wynajmując salę, musimy uwzględnić liczbę gości, ich wiek, przewidzieć miejsce do zabawy także dla dzieci, być może osobne stoliki dla nich i ewentualną opiekę, miejsce do spokojniejszych rozmów, rozprostowania kości i koniecznie miejsce na papierosa dla palaczy. Na cenę wynajmu sali mają wpływ wszystkie detale, ale także dzień tygodnia, w jakim wesele urządzamy. Oczywiście te organizowane w tygodniu są znacznie tańsze niż te sobotnie, na które najdłużej się czeka.

Na cenę wpływ ma lokalizacja, region, liczba gości i tzw. "talerzykowe" - wynajmując salę, należy precyzyjnie określić, co ono oznacza, ile będzie kosztowało ewentualne dodatkowe zamówienie, możliwość wariacji z menu (wege/mięsne/bezglutenowe), koszt dodatkowego wspólnego stołu z napojami, ciastami czy przekąskami itp. Wszystkie te dane znaleźć można w profesjonalnych portalach ślubnych np. PlanujemyWesele.pl. Powinny one stanowić bazę wyjściową do negocjacji z właścicielem sali.

Planujemy, wybieramy, na koniec sprawdzamy salę weselną

Przed podpisaniem umowy, kiedy już dokładnie obejrzeliśmy obiekt, salę weselną i jej otoczenie, najlepiej jest umówić się z zarządcą sali na wizytę w niej podczas trwania innego wesela. Tak, takie praktyki są uskuteczniane - w sposób komfortowy dla obu stron. Coraz częściej właściciele sal weselnych umożliwiają takie wizyty - kilka minut na dyskretne przyjrzenie się, czy istotnie spełnia nasze oczekiwania. Czy jest bezpiecznie, czy akustyka jest właściwa, czy da się w niej gdzieś na boku odpocząć i czy jest właściwie zabezpieczona przed ewentualnymi awariami np. wody czy prądu.

Ocenić należy wszystko: od wielkości parkietu, miejsca dla zespołu lub DJ-a, propozycji ustawień stołów dla gości, czy wygodnie im będzie zza nich wychodzić, gdzie znajdzie się stolik dla muzyków i animatorów weselnych, czy nikt nie będzie siedział w przeciągu lub pod toaletą, czy na sali nie zapanuje duchota, czy oświetlenie jest zróżnicowane, czy da się nim "sterować" nastrojem, czyli jasno na scenie, ciemno na parkiecie, półjasno w jadalni, jasno w korytarzach i przejściach. Należy też zwrócić uwagę, czy korzystnie się w nim wygląda - to ważne, aby wszyscy dobrze się czuli w danym miejscu.

Po weselu, czyli baza noclegowa

Nie każda sala weselna znajduje się w miejscu oferującym noclegi. Dlatego warto pomyśleć o tym, aby znaleźć je w jak najbliższej lokalizacji i zapewnić gościom dojazd, na przykład busem, który w określonych godzinach krążyć będzie między salą weselną a hotelem. Warto pamiętać, aby ten sam bus zarezerwowany był także na rano, tak aby po śniadaniu nasi goście mogli bezpiecznie dotrzeć na parking po swój samochód.

Wesele to ogromne przedsięwzięcie, dla niedoświadczonych imprezowiczów - niemal jak impreza masowa! Warto przygotowaniom poświęcić czas, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik, a i tak być gotowym na niespodzianki, bo przecież życie i często ich dostarcza.

Zdjęcie Dzień ślubu jest niezwykle ważny dla pary młodej. Wówczas liczy się każdy szczegół / Agencja FORUM



Zdjęcie Dobra sala weselna jest jednym z najważniejszych punktów przy planowaniu wesela /123RF/PICSEL





