Spis treści: 01 Mama Chemik i jej trik na usuwanie etykiet

02 Jak usunąć naklejki ze słoików? Niezawodny trik Mamy Chemik

03 Usuwanie etykiet ze słoików - proste triki

Usuwanie niechcianej etykiety ze słoika to często dość czasochłonne zajęcie. Istnieją sposoby, które pozwolą na to, by pozbyć się ich szybko i skutecznie. Jedno z rozwiązań zaproponowała na swoim Instagramie Sylwia Panek, czyli Mama Chemik.

Sylwia Panem jest z zawodu chemiczką, ale porzuciła pracę w laboratorium i od 2018 roku działa w sieci. Pisze, że jest "ambasadorką sody oczyszczonej i octu" - uczy, jak skutecznie wykorzystywać je do sprzątania. Z jej porad, które publikuje na Instagramie, korzysta sporo osób.

Zobacz również: Jest w każdej kuchni. Zrobisz z niej kosmetyki lepsze niż w drogerii

Reklama

Mama Chemik i jej trik na usuwanie etykiet

- Wiem, wiem, porady dotyczące usuwania naklejek pewnie przydałyby się wcześniej, bo pewnie część z Was ma już trochę przetworów przygotowanych, ale mam nadzieję, że dzisiejsza porada z grafik jeszcze się niektórym przyda - napisała na Instagramie Mama Chemik.

Instagram Post

Zobacz również: Odwieczny problem Polaków podczas robienia prania. Do czego służy trzecia przegródka w pralce?

Jak usunąć naklejki ze słoików? Niezawodny trik Mamy Chemik

Usuwanie naklejek ze słoików wcale nie musi być trudne. Przekonuje o tym Mama Chemik, która na swoim Instagramie zaprezentowała prosty trik na pozbycie się niechcianych etykiet. Oto i on:

Krok 1: Wlej do słoika gorącą wodę

Wlej do słoika gorącą wodę Krok 2: Ostrożnie spróbuj odkleić naklejkę

Ostrożnie spróbuj odkleić naklejkę Krok 3: Jeśli na słoiku pozostał klej, posmaruj go olejem spożywczym i zostaw na 15 minut. Następnie umyj słoik wodą z płynem do mycia naczyń, stosując do szorowania szczotkę do zmywania lub twardszą myjkę/gąbkę.

- Tylko jeszcze mała uwaga. Jak już klej wam się nagrzeje i będzie można oderwać naklejkę to nie wylewajcie wody ze słoików do zlewu. Wykorzystajcie ją jeszcze do zmywania, podlewania kwiatków - zwraca uwagę Mama Chemik.

Co z wkładaniem słoików z etykietami do zmywarki? - Oczywiście po włożeniu do zmywarki słoika z naklejką ta naklejka często sama odchodzi pod wpływem gorącej wody. Tylko pytanie, co się dzieje z klejem i fragmentami naklejek, które się podarły? Często brudzą wnętrze zmywarki, filtr, kosze, ich szyny i wchodzą do środka śmigieł. Mycie słoików z naklejkami może być niebezpieczne dla zmywarki - tłumaczy Mama Chemik.

Zobacz również: Przetwory Wachowicz nie mają sobie równych. Oto, co poleca jej córka

Usuwanie etykiet ze słoików - proste triki

Niechciane etykiety ze słoików możemy również usunąć za pomocą oleju lub octu. Wystarczy nasączyć wacik olejem i przyłożyć do naklejki umytego z zewnątrz słoika. Olej powinien wsiąknąć w papier i go zmiękczyć. Jeżeli się nie uda, wtedy trzeba umyć naklejkę i przetrzeć ją gorącym octem spirytusowym.

Do usuwania etykiet może się również przydać folia aluminiowa. Odkręcone słoiki wystarczy wstawić do garnka lub zlewu z gorącą wodą z dodatkiem dwóch łyżek płynu do mycia naczyń. Pamiętajmy o tym, aby słoiki nie pływały po powierzchni. Po 15 minutach wyjmujemy słoiki, folię aluminiową zgniatamy w kulkę i szorujemy etykiety. Powinny bez problemu zejść.

***

Zobacz również: