Odwieczny problem Polaków podczas robienia prania. Do czego służy trzecia przegródka w pralce?

Spis treści: 01 Dlaczego plamy nie chcą schodzić podczas prania w pralce? Te informacje mogą was zaskoczyć

02 Dlaczego więc, skoro używamy dwóch produktów, w pralce są trzy przegródki?

03 Do czego służy trzecia przegródka w pralce?

Nicienie i krety nie znoszą jej "zapachu". Takim opryskiem pozbędziesz się problemów w ogrodzie Większość pralek posiada trzy przegródki na detergenty. A jednak okazuje się, że mało osób wie, do czego właściwie służy każda z nich. Co więcej, to, w jaki sposób będziemy ich używać, ma ogromny wpływ na jakość i efekty prania. Do usuwania brudu z ubrań najczęściej używa się proszku lub płynu do prania oraz dodatkowo płynu do płukania. Co prawda ten ostatni nie jest konieczny, ale chętnie po niego sięgamy, bo sprawia, że odzież czy inne tekstylia ładnie pachną oraz są wyjątkowo miękkie.

Dlaczego więc, skoro używamy dwóch produktów, w pralce są trzy przegródki?

Zastanawialiście się kiedyś, do czego służy ta dodatkowa, oznaczona zazwyczaj symbolem II? Miejsce, w które należy wlać płyn do płukania, łatwo jest zauważyć. Wyraźnie odróżnia się od pozostałych, przegródka ta jest węższa i mniejsza, zwykle oznaczona charakterystycznym symbolem. Jeśli w efekcie pomyłki, do przegródki na płyn zmiękczający wsypalibyśmy proszek, ubrania mogłyby się nie doprać, nie dopłukać, a także być szorstkie i drapiące dla skóry. Jeżeli natomiast do komory na proszek wlalibyśmy płyn do płukania, zupełnie nie spełniłby swojej funkcji.

Jak widać, poszczególne przegródki w pralce mają duże znaczenie. Warto więc wiedzieć, co gdzie umieszczać i do czego służy dodatkowa przegródka w pralce. Informacje te zapewne są opisane w każdej instrukcji urządzenia, jeśli jednak z jakiegoś powodu jej nie macie - wyjaśniamy.

Zdjęcie Niewłaściwe użytkowanie pralki może doprowadzić do tego, że ubrania nie będą się dopierały / 123RF/PICSEL

Do czego służy trzecia przegródka w pralce?

Przegródka z symbolem kwiatka przeznaczona jest na płyn do płukania (środek zmiękczający). Miłośnicy ekologicznych rozwiązań mogą tam również wlać domowy specyfik na bazie octu i olejku eterycznego.

przeznaczona jest na (środek zmiękczający). Miłośnicy ekologicznych rozwiązań mogą tam również wlać domowy specyfik na bazie octu i olejku eterycznego. Przegródka oznaczona jako I jest przeznaczona na detergent do prania wstępnego.

jest przeznaczona na detergent do prania wstępnego. Natomiast ta z symbolem II służy na środek do prania zasadniczego.

Bardzo istotny w efektownym praniu jest również program, który wybieramy. Nie każdy wie, ale tryb "delikatny" często jest najgorszym wyborem. Pranie na tym programie nie zajmuje za dużo czasu, jednak zdaniem naukowców najbardziej szkodzi on środowisku, ponieważ w trakcie jego trwania uwalnia się najwięcej mikrowłókien z odzieży.

Naukowcy z uniwersytetu Newcastle w przeprowadzonych badaniach odkryli, że ilość mikrowłókien powstałych po praniu nie ma związku z mocą wirowania ani długością przerw w trakcie cyklu. Za ich uwalnianie odpowiada przede wszystkim ilość zużytej wody - im więcej, tym gorzej dla środowiska.

Okazało się, że podczas prania na trybie "delikatnym" z poliestrowych tkanin wydostaje się aż 1,4 mln mikrowłókien. Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem zdaniem ekspertów byłby krótki cykl w zimnej wodzie - to tylko 600 tys. mikrowłókien. Warto jednak pamiętać, że lepszy jest zwykły program do prania bawełny od "delikatnego".