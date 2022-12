Spis treści: 01 Jak odróżnić pleśń od grzyba na ścianie?

02 Jak usunąć pleśń ze ściany?

03 Jak usunąć pleśń ze ściany domowym sposobem?

04 Pleśń na ścianie zewnętrznej - jak usunąć?

Jak odróżnić pleśń od grzyba na ścianie?

Zdjęcie Ocet może okazać się skutecznym sposobem na grzyby i pleśń / 123RF/PICSEL

Zanim przystąpimy do pozbywania się niechcianego gościa, musimy najpierw odróżnić pleśń od grzyba na ścianie, żeby wiedzieć, jak walczyć z problemem.

Pleśń porasta jedynie powierzchnię, która na skutek tego traci swój estetyczny wygląd. Jednak nie osłabia wytrzymałości materiału, np. drewna. Pleśń na ścianach oraz sufitach tworzy plamiste skupiska, które mogą przybierać różne kolory - czarne, rdzawe, zielone lub żółtawe. Mogą powodować odspajanie tapet, powłok malarskich czy tynków, jednak nie będą one przerastały ścian.

W przeciwieństwie do pleśni grzyb niszczy materiał, który porasta. Na ścianie tworzy on watowate naroślą, długie sznury, a także pajęczyny z grzybni. W jednej z jego ostatecznych faz mogą się pojawić również dojrzałe owocniki. Dodatkowo grzyby potrafią przerastać i drewno i mury. Mają także specyficzny wygląd, ponieważ ich zarodniki szybko się rozrastają, tworząc przy tym duże narośle.

Zarówno grzyb, jak i pleśń, najczęściej pojawiają się w związku z podwyższoną wilgotnością powietrza, która utrzymuje się w domu przez dłuższy czas i osiada na ścianach oraz sufitach. Bardzo szybko się one ujawniają i potrafią z dnia na dzień zająć kolejne fragmenty pomieszczeń. Jedną z głównych przyczyn ich obecności jest również zła wentylacja pomieszczeń, w tym przede wszystkim łazienek. Z tego powodu warto co jakiś czas przewietrzyć całe mieszkanie.

Jak usunąć pleśń ze ściany?

Jeśli w naszym domu zauważymy pleśń na ścianie, to warto od razu zaplanować gruntowne mycie, aby się jej pozbyć. Skupiska najlepiej usunąć szmatką zamoczoną w wodzie, do której dodajemy detergent. Można też użyć do tego szczotki z miękkim włosiem.

W przypadku, gdy pleśń osiadła jedynie na powierzchni powłoki, wystarczy tylko dokładne umycie ściany. Następnie, gdy ściana wyschnie, należy użyć specjalnego środka na pleśń. Zawarte w nim biobójcze składniki, zwalczają mikroorganizmy i chronią ścianę na przyszłość, aby pleśń ponownie się tam nie pojawiła. Jednak przed użyciem warto zapoznać się z zaleceniami producenta preparatu, aby zrobić to w sposób bezpieczny i skuteczny.

Czasem jednak pleśń na tyle trwale wiąże się z materiałem, że jedynym sposobem jest usunięcie jej szpachelką budowlaną wraz z warstwą tynku. Wtedy już musimy zaplanować prace remontowe, podczas których uzupełnimy ubytki szpachlą oraz odmalujemy ścianę.

Jak usunąć pleśń ze ściany domowym sposobem?

Oprócz tej metody można usunąć pleśń ze ściany domowymi sposobami. Są one bardziej naturalne i bezpieczne. Dodatkowo umożliwiają pozbycie się problemu niewielkim nakładem kosztów. Oto najlepsze domowe sposoby na pozbycie się pleśni:

Usuwanie pleśni ze ścian za pomocą octu - ocet ma prawie każdy w swojej kuchni. Jest on składnikiem, który w bardzo skuteczny sposób usuwa pleśń. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcjach 1:1, a następnie taką mieszanką spryskać zainfekowaną powierzchnię. Po odczekaniu 15 minut strefę należy umyć ciepłą wodą. W przypadku dużych wykwitów proces trzeba powtórzyć kilka razy.

- ocet ma prawie każdy w swojej kuchni. Jest on składnikiem, który w bardzo skuteczny sposób usuwa pleśń. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcjach 1:1, a następnie taką mieszanką spryskać zainfekowaną powierzchnię. Po odczekaniu 15 minut strefę należy umyć ciepłą wodą. W przypadku dużych wykwitów proces trzeba powtórzyć kilka razy. Usuwanie pleśni ze ścian za pomocą wody utlenionej - w tym przypadku musimy wykonać mieszankę wody utlenionej ze zwykłą wodą w proporcjach 1:1. Preparatem spryskujemy ścianę i pozostawiamy na kilka godzin. Następnie zmywamy ciepłą wodą. Jest to skuteczna metoda, ponieważ woda utleniona nie tylko usuwa nalot, ale działa również bakteriobójczo.

- w tym przypadku musimy wykonać mieszankę wody utlenionej ze zwykłą wodą w proporcjach 1:1. Preparatem spryskujemy ścianę i pozostawiamy na kilka godzin. Następnie zmywamy ciepłą wodą. Jest to skuteczna metoda, ponieważ woda utleniona nie tylko usuwa nalot, ale działa również bakteriobójczo. Usuwanie pleśni ze ścian za pomocą roztworu wody z sodą oczyszczoną - to preparat, który skutecznie myje ścianę i równocześnie ma właściwości antygrzybiczne. Ścianę czyścimy za pomocą preparatu, pozostawiamy na godzinę i zmywamy ciepłą wodą. Mieszanka ta również świetnie usunie charakterystyczny zapach stęchlizny.

- to preparat, który skutecznie myje ścianę i równocześnie ma właściwości antygrzybiczne. Ścianę czyścimy za pomocą preparatu, pozostawiamy na godzinę i zmywamy ciepłą wodą. Mieszanka ta również świetnie usunie charakterystyczny zapach stęchlizny. Usuwanie pleśni ze ścian za pomocą pasty z soli kuchennej - również tak, jak soda oczyszczona, sól kuchenna ma właściwości dezynfekujące oraz antygrzybiczne. Mieszamy ją z niewielką ilością wody, aby powstała łatwa do nałożenia pasta, którą czyścimy ścianę. Po wymyciu pastą powierzchni zmywamy preparat ciepłą wodą. Sól dodatkowo wchłania wilgoć i brzydkie zapachy.

- również tak, jak soda oczyszczona, sól kuchenna ma właściwości dezynfekujące oraz antygrzybiczne. Mieszamy ją z niewielką ilością wody, aby powstała łatwa do nałożenia pasta, którą czyścimy ścianę. Po wymyciu pastą powierzchni zmywamy preparat ciepłą wodą. Sól dodatkowo wchłania wilgoć i brzydkie zapachy. Usuwanie pleśni ze ścian za pomocą ekstraktu z pestek grejpfruta - do tego wystarczy zaledwie 20-30 kropel ekstraktu zmieszanych z wodą. Spryskujemy taką mieszanką ścianę, a następnie po kilku godzinach zmywamy to ciepłą wodą.

- do tego wystarczy zaledwie 20-30 kropel ekstraktu zmieszanych z wodą. Spryskujemy taką mieszanką ścianę, a następnie po kilku godzinach zmywamy to ciepłą wodą. Usuwanie pleśni ze ścian za pomocą Domestosu - preparatem należy umyć zagrzybioną powierzchnię. W tym celu warto użyć szorstkiej gąbki. Na koniec ścianę trzeba przemyć ciepłą wodą. Po wszystkim warto przewietrzyć pomieszczenie.

Pleśń na ścianie zewnętrznej - jak usunąć?

Pleśń na ścianie zewnętrznej w nowo budowanych budynkach wynika najczęściej z błędów wykonawczych. Powodem może być również nieprawidłowy system rynnowy, który źle odprowadza wodę poza budynek. Najbardziej narażone na gromadzenie się pleśni są ściany usytuowane od strony północnej. Oprócz tego im bardziej porowata jest struktura tynku, tym bardziej jest on zagrożony pleśnią. Dodatkowo pojawianiu się pleśni sprzyjają glony powietrzne, które tworzą się poprzez osadzanie zarodników przez wiatr. Przyczyną może być również brud i kurz osadzające się na budynku.

Pleśń na ścianie zewnętrznej usuwa się, zaczynając od dokładnego jej wyczyszczenia. Na początku używamy do tego wody pod wysokim ciśnieniem, np. posługując się myjką ciśnieniową. Jeśli woda nie wyczyści nalotów, to resztę usuwamy szczotką.

Na wyczyszczoną i osuszoną ścianę nanosimy preparaty grzybobójcze i odkażające. Oczyszczoną, wysuszoną i odkażoną powierzchnię ścian należy zagruntować, a następnie pomalować świeżą farbą. Na końcu warto zabezpieczyć ścianę za pomocą środków impregnujących, dzięki którym elewacja będzie mniej chłonna i bardziej gładka.

