Sekret idealnej zupy ziemniaczanej. Ten mało znany trik to mistrzostwo
Jeśli uwielbiasz smak zupy ziemniaczanej, z pewnością zaciekawi cię trik na "podkręcenie" jej smaku i konsystencji. Sekret tkwi w jednym dodatku - jeśli raz go użyjesz, na stałe zagości w twojej kuchni. Zupa przygotowana w ten sposób jest nie tylko przepyszna, ale również bardziej pożywna i sycąca. Jak zrobić idealną w smaku ziemniaczaną? Podpowiadamy.
Spis treści:
Zupę ziemniaczaną uwielbiają niemal wszyscy. Często gości na stole w polskich domach, bo jest pyszna, zdrowa, a zarazem łatwa w przygotowaniu i można najeść się nią do syta. Bez względu na to, czy przygotowujesz ją w tradycyjny sposób, z kawałkami warzyw, czy preferujesz ziemniaczany krem, dobrze byś znał patent na urozmaicenie przepisu z jednym genialnym dodatkiem.
Sekretny składnik zupy ziemniaczanej. Będzie jeszcze lepsza
Nie każdy o tym wie, że przygotowanie zupy ziemniaczanej w towarzystwie serka topionego wzbogaci jej smak i konsystencję. Kluczowe jest jednak, aby zrobić to prawidłowo - moment jak i sposób dodania go do zupy są niezwykle istotne.
Jak dodać serek topiony do zupy, aby uzyskać odpowiednią konsystencję?
Kiedy dodać serek topiony, aby zupa się nie rozwarstwiła? Najlepiej jest zrobić to pod koniec gotowania - gdy zupa jest już prawie gotowa. Wcześniej dobrze pokroić serek na mniejsze kawałki, dzięki czemu szybciej się rozpuści. Następnie wywar należy przez kilka minut mieszać, by uniknąć przypalenia. Tak przygotowana ziemniaczana zyska aksamitną, kremową konsystencję i jeszcze lepszy smak.
Zupa ziemniaczana z serkiem topionym. Przepis krok po kroku
Składniki
- 2 ząbki czosnku
- 1 średnia cebula
- 2 marchewki
- 5 ziemniaków
- 2 łyżki masła
- 10 dag śmietankowego serka topionego
- bulion warzywny – ok. 1 litr
- pieprz czarny mielony do smaku
- szczypta mielonego kminku
- 1 łyżeczka koperku
- 1 łyżeczka natki pietruszki
Sposób przygotowania:
- Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Marchewki i ziemniaki obierz, umyj, pokrój na mniejsze kawałki.
- W garnku rozgrzej masło, wrzuć czosnek i cebulę, podsmaż krótką chwilę na niewielkiej mocy palnika.
- Dodaj marchewkę i ziemniaki, wszystko razem smaż kilka minut cały czas mieszając.
- Wlej bulion warzywny i gotuj do miękkości.
- Gdy warzywa będą miękkie wrzuć serek topiony i całość zblenduj na gładki krem.
- Zupę na koniec przypraw do smaku pieprzem, kminkiem, posyp koperkiem i natką pietruszki.
Smacznego!