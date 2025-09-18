Zupę ziemniaczaną uwielbiają niemal wszyscy. Często gości na stole w polskich domach, bo jest pyszna, zdrowa, a zarazem łatwa w przygotowaniu i można najeść się nią do syta. Bez względu na to, czy przygotowujesz ją w tradycyjny sposób, z kawałkami warzyw, czy preferujesz ziemniaczany krem, dobrze byś znał patent na urozmaicenie przepisu z jednym genialnym dodatkiem.

Sekretny składnik zupy ziemniaczanej. Będzie jeszcze lepsza

Nie każdy o tym wie, że przygotowanie zupy ziemniaczanej w towarzystwie serka topionego wzbogaci jej smak i konsystencję. Kluczowe jest jednak, aby zrobić to prawidłowo - moment jak i sposób dodania go do zupy są niezwykle istotne.

Wystarczy niewielka ilość topionego serka, aby zupa - nie tylko ziemniaczana, smakowała jeszcze lepiej 123RF/PICSEL

Jak dodać serek topiony do zupy, aby uzyskać odpowiednią konsystencję?

Kiedy dodać serek topiony, aby zupa się nie rozwarstwiła? Najlepiej jest zrobić to pod koniec gotowania - gdy zupa jest już prawie gotowa. Wcześniej dobrze pokroić serek na mniejsze kawałki, dzięki czemu szybciej się rozpuści. Następnie wywar należy przez kilka minut mieszać, by uniknąć przypalenia. Tak przygotowana ziemniaczana zyska aksamitną, kremową konsystencję i jeszcze lepszy smak.

Zupa ziemniaczana z serkiem topionym. Przepis krok po kroku

Składniki 2 ząbki czosnku

1 średnia cebula

2 marchewki

5 ziemniaków

2 łyżki masła

10 dag śmietankowego serka topionego

bulion warzywny – ok. 1 litr

pieprz czarny mielony do smaku

szczypta mielonego kminku

1 łyżeczka koperku

1 łyżeczka natki pietruszki

Sposób przygotowania:

Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Marchewki i ziemniaki obierz, umyj, pokrój na mniejsze kawałki. W garnku rozgrzej masło, wrzuć czosnek i cebulę, podsmaż krótką chwilę na niewielkiej mocy palnika. Dodaj marchewkę i ziemniaki, wszystko razem smaż kilka minut cały czas mieszając. Wlej bulion warzywny i gotuj do miękkości. Gdy warzywa będą miękkie wrzuć serek topiony i całość zblenduj na gładki krem. Zupę na koniec przypraw do smaku pieprzem, kminkiem, posyp koperkiem i natką pietruszki.

Smacznego!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 146: Pola Pietucha-Gretkowska i Piotr Pietucha INTERIA.PL