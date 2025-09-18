Mąka jaglana: skąd się wzięła?

Wiele osób zastanawia się, jak powstaje mąka jaglana. Odpowiedź jest łatwa: po prostu uzyskuje się ją poprzez zmielenie płatków jaglanych, które z kolei pozyskiwane są z ziaren prosa. Mąka jaglana ma ciekawy smak, który z jednej strony jest delikatnie orzechowy i słodki, ale nie jest dominujący. Ta zależność jest cenna, ponieważ sprawia, że mąka jaglana nadaje się do dań zarówno wytrawnych, jak i słodkich.

Mąkę jaglaną można kupić w różnych sklepach: nie tylko ze zdrową żywnością, ale także w niektórych marketach czy dyskontach. Jeśli jednak mamy w domu nadprogramową ilość płatków jaglanych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie je zmielić np. w młynku do kawy.

Co można znaleźć w mące jaglanej?

Bezglutenowa mąka powstaje z płatków jaglanych Jiri Hera 123RF/PICSEL

Mąką jaglaną powinni zainteresować się wszyscy ci, którym leży na sercu zdrowa dieta. Produkt ten obfituje w wiele składników odżywczych, wśród nich obecne są pierwiastki: fosfor, magnez, żelazo, mangan, selen, miedź, potas. Ich obecność wpływa na wiele układów organizmu, a przede wszystkim na krążenie, odporność oraz mocną i prawidłową budowę kości.

Co jeszcze jest cenne w mące jaglanej? Produkt zaliczany jest jako bogate źródło błonnika pokarmowego, czyli tzw. sprzymierzeńca jelit. Substancja pomaga układowi pokarmowemu lepiej pracować, przyspieszyć metabolizm oraz ułatwić zrzucenie zbędnych kilogramów. Suplementowanie błonnika pokarmowego ponadto jest kluczowe dla naszego układu krążenia, ponieważ utrudnia wchłanianie tzw. złego cholesterolu do krwiobiegu.

Mąka jaglana oferuje o wiele więcej

W produkcie znajdziemy także sporo kwasu foliowego, który znany jest doskonale kobietom ciężarnym, ponieważ to im zaleca się jego częstszą suplementację. Kwas foliowy jest potrzebny, aby układ nerwowy płodu rozwijał się prawidłowo.

Proso, a tym samym mąka jaglana, zawierają również aminokwasy. Tryptofan, leucyna, izoleucyna korzystnie działają na organizm, ponieważ również wspierają układ nerwowy (co sprzyja procesom przyswajania informacji oraz minimalizuje skutki przewlekłego stresu), ale również napędzają metabolizm oraz biorą udział w budowie tkanki mięśniowej.

Nie można zapominać o tym, że mąka jaglana jest także źródłem witamin. W nim znajduje się pokaźna reprezentacja tych z grupy B, a to właśnie one oddziałują na organizm całościowo i wspierają pracę wszystkich kluczowych układów organizmu. Oprócz nich mąka jaglana ma tzw. witaminę młodości, czyli witaminę E. Ona pomaga się regenerować komórkom skóry, ale także opóźnić procesy starzenia się i redukować drobne zmarszczki.

Kto powinien jeść mąkę jaglaną?

Mąka jaglana jest jednym ze zdrowszych produktów w naszej kuchni 123RF/PICSEL

Zostało wspomniane, że wszyscy, którym zależy na sercu zdrowe odżywienia, choć raz powinni skorzystać z dobrodziejstw mąki jaglanej, ale istnieje jedna szczególna grupa osób, dla których może okazać się wybawieniem. Mowa o borykających się z nietolerancją glutenu oraz celiakią, ponieważ mąka jaglana nie zawiera glutenu. Ponadto może ona ułatwiać odkwaszanie, co jest niezwykle pomocne w trakcie kuracji leczenia chorób o podłożu grzybiczym.

Czy mąka jaglana jest idealna? Niestety, choć jest zdrowa, to ma również sporo kalorii (w 100 g - ok. 360 kcal), ale także ma wysoki indeks glikemiczny (IG = 70), dlatego trzeba stosować ją z rozwagą.

Jak stosować mąkę jaglaną?

Przyjmuje się, że mąka jaglana jest pełnoprawną alternatywą dla produktów glutenowych i można stosować ją do przygotowania wypieków: chlebów, babeczek oraz ciast. Może być również składnikiem naleśników, gofrów i placków. Z niej można także stworzyć makaron, kluski i kopytka oraz zagęszczać bez obaw zupy i sosy, a także sporządzać kaszki i kleiki.

Niestety, domowe wypieki przygotowywanie z mąki jaglanej mogą być bardziej kruche, a niektóre z nich nie będą pulchne. Żeby uzyskać odpowiednią i pożądaną przez nas konsystencję, trzeba mieszać ją z innymi rodzajami mąk: pszenną, ryżową albo ziemniaczaną.

