Prostym i naprawdę skutecznym sposobem na wybielanie firan jest dodanie do prania proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej. Pralkę należy nastawić na program do prania delikatnego bez wirowania, w temperaturze max. 30 st. C. Warto przed praniem złożyć firany w kostkę i umieścić w poszewce na poduszkę lub w specjalnym woreczku do prania delikatnych materiałów i bielizny.

Mocniej zabrudzone firany warto przed takim praniem dodatkowo namoczyć w wodzie z dodatkiem sody lub proszku do prania. Do miski należy wlać ok. 5 litrów wody i dosypać paczkę sody albo proszku. Firany warto zostawić w tej miksturze nawet na całą noc, a rano wyprać w pralce.

Ocet znany jest ze swoich właściwości antybakteryjnych i neutralizujących nieprzyjemne zapachy. Z powodzeniem usuwa on także zarazki i wywabia nawet mocne plamy. Wystarczy, że do 10 l wody dodamy pół szklanki octu i w takim roztworze namoczymy firanki przez około 10 godzin. Po tym czasie należy je wypłukać i zawiesić na karniszu do całkowitego wyschnięcia.

Z brudnymi firankami świetnie poradzą sobie także... skorupki jajek. Wystarczy włożyć je do woreczka na bieliznę i umieścić w bębnie pralki. Teraz do środka wkładamy złożone w kostkę firany, dodajemy właściwie dobrany detergent i całość pierzemy w trybie delikatnym. Choć trudno w to uwierzyć, ten sposób naprawdę działa!

Wybielanie firan cytryną i amoniakiem

Zdjęcie Odpowiednie pranie firan sprawi, że zachowają dobry wygląd przez dłuższy czas / 123RF/PICSEL

Do wybielania firan z powodzeniem użyć możemy także soku z cytryny. Cytryna zawiera kwas, który skutecznie usuwa żółty odcień i przywraca firankom śnieżnobiały kolor, a dodatkowo niweluje przykre zapachy, którymi przesiąkły.

Do miski z ciepłą wodą należy dodać sok z jednej cytryny i zamoczyć w tak przygotowanej miksturze firanki. Jeśli są one bardzo zabrudzone, warto zostawić je tak na całą noc. Jeśli zabrudzenia są lekkie, wystarczy moczyć je przez kilka godzin. Po tym czasie firany należy lekko odcisnąć i wywiesić na słońcu, by jego promienie spotęgowały działanie soku z cytryny.

Skutecznym i sprawdzonym sposobem na wybielanie firan jest także użycie amoniaku. Wystarczy wlać do miski 3 litry wody i dodać 1 łyżkę amoniaku. Całość należy wymieszać i moczyć firany w miksturze przez kilka godzin, a następnie wyprać je w pralce.

