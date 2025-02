Kiełki to młode pędy roślin, uzyskane poprzez proces kiełkowania nasion. Wówczas przekształcają się one w produkt o znacznie wyższej wartości odżywczej - zawierają one więcej witamin, minerałów, enzymów i błonnika, a jednocześnie są łatwo przyswajalne przez organizm. Uprawa kiełków to nie tylko zdrowy dodatek do posiłków, ale także doskonały sposób na wzbogacenie diety o produkty pełne naturalnej energii.