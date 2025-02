Nornica ruda to niewielki ssak, którego długość ciała nie przekracza 15 cm (licząc razem z ogonem). Na pierwszy rzut oka wygląda na nieszkodliwego i całkiem sympatycznego gryzonia. To jednak tylko pozory. Nornice intensywnie kopią podziemne tunele, a mała budowa ciała umożliwia im łatwe przemieszczanie się w ziemi. Mogą korzystać również z tuneli, które są dziełem kreta.

Czemu uznawane są za szkodniki ogrodowe? Żywią się głównie korzeniami i bulwami roślin uprawnych . Kuszące są dla nich owoce oraz kora drzew. Bez żadnej reakcji będą w stanie szybko się rozmnażać, doprowadzając ogród do ruiny swoim apetytem. Co więcej, nornice nie zapadają w sen zimowy , więc na ich obecność trzeba być wyczulonym przez cały rok.

W ciągu dnia raczej trudno je zauważyć. Nornice prowadzą nocny tryb życia , wychodząc na powierzchnię o zmierzchu. W przeciwieństwie do myszy polnych nie wchodzą do domów czy budynków gospodarczych, więc ich namierzenie może być kłopotliwe.

Choć niektórzy ogrodnicy decydują się na radykalne metody pozbycia się szkodników, nie jest to jednoznacznie pozytywne rozwiązanie. Nornice pełnią ważną funkcję w ekosystemie, dlatego lepiej wykorzystać metody, które przegonią gryzonie z naszej działki, nie wyrządzając im krzywdy. Z działaniem nie należy zwlekać. Jeśli podczas inspekcji ogrodu zaraz po stopnieniu śniegów zauważasz ślady ich obecności, zacznij reagować. Szybkie podjęcie kroków i konsekwencja to podstawy sukcesu w usuwaniu szkodników.

Gryzonie mają określone gusta w kontekście zapachów. Na nornice drażniąco działa czosnek, więc kilka zgniecionych ząbków wrzuć do otworów w ziemi. Będą omijać te miejsca z daleka. Podobnie działanie wykazują cynamon oraz pieprz cayenne. Przyda się większy zapas — do każdego dołka wydrążonego przez szkodniki wsyp po pół opakowania przyprawy w proszku. Jesteś kawoszem? Nornice nie podzielają twojego entuzjazmu. Wsypanie fusów z kawy do nor też jest sposobem na pozbycie się szkodników.