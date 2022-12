Gotowe masy makowe. Co zawierają?

Dziś często przygotowujemy świąteczne potrawy i ciasta w ostatniej chwili. Wielu z nas nie ma czasu, by - jak kiedyś nasze mamy czy też babcie - planować świąteczny jadłospis ze znacznym wyprzedzeniem. Zabiegani Polacy rezygnują z domowych wypieków lub - podczas tworzenia ciast - korzystają z półproduktów dostępnych w sklepach spożywczych. Te jednak nie zawsze są smaczne i zdrowe.

Jednym z najpopularniejszych półproduktów, wykorzystywanych podczas tworzenia świątecznych smakołyków jest masa makowa. To podstawowy składnik makowca i klusek z makiem. W sklepach w grudniu aż roi się od gotowych, puszkowanych mas makowych różnych producentów. Wiele z nich zawiera jednak konserwanty, sztuczne barwniki i niepotrzebne dodatki. Takich "gotowców" należy unikać jak ognia.

Reklama

Jak rozpoznać gotową masę makową, która nie nadaje się do spożycia? Kluczowy jest oczywiście skład półproduktu. Przed zakupem należy dokładnie go przeanalizować. Jakie składniki powinny zwrócić naszą uwagę?

Producenci w opisach zapewniają konsumentów, że oferują im produkty z najwyższej półki. Wspominają o "trzykrotnie mielonym maku", a także składnikach pochodzenia naturalnego. Na puszkach zawierających masę makową nie brakuje także informacji o smacznych i aromatycznych dodatkach: miodzie, skórce pomarańczowej i bakaliach. Tymczasem składy potrafią rozczarować.

Zdjęcie Jak rozpoznać gotową masę makową, która nie nadaje się do spożycia? Kluczowy jest oczywiście skład półproduktu / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Pierwsze święta na swoim. Proste przepisy na bożonarodzeniowe klasyki

Intuicja podpowiada, że głównym składnikiem masy makowej powinien być mak. Tymczasem, analizując skład gotowych półproduktów, można się zdziwić. Bardzo często pierwsze miejsce zajmuje bowiem woda. Mak stanowi zazwyczaj jedynie około 20 proc. całej zawartości. To niewiele, biorąc pod uwagę nazwę produktu i jego przeznaczenie.

Gotowe masy makowe są za to aż po same brzegi wypełnione cukrem w różnej formie. Często już na drugim miejscu składu można znaleźć syrop gluzkowo-fruktozowy. To substancja, która nie ma żadnych wartości odżywczych. Otrzymywana jest ze skrobi kukurydzianej, nadaje słodki smak, poprawia konsystencję i barwę produktów. Syrop gluzkowo-fruktozowy jest uznawany za jedną z przyczyn epidemii otyłości. Spożywany w dużej ilości może przyczynić się do wystąpienia różnych dolegliwości: cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych i niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

Zobacz również: Święta bez stresu? Tak, to możliwe!

Zdjęcie Masa makowa z puszki może kryć w sobie mnóstwo szkodliwych składników / 123RF/PICSEL

Syrop gluzkowo-fruktozowy to jednak niejedyny szkodliwy słodzik, który możemy znaleźć w składach popularnych, gotowych mas makowych. Chociaż producenci kuszą nas informacjami o tym, że oferowane przez nich półprodukty zawierają miód, często jest to składnik sztuczny, który z pszczołami nie ma wiele wspólnego. Zawiera bowiem przede wszystkim cukier i sztuczne aromaty.

Na jakie jeszcze szkodliwe składniki warto zwracać uwagę, kupując masę makową? W dostępnych w sklepach spożywczych puszkach można znaleźć; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancję konserwującą: dwutlenek siarki, skrobię modyfikowaną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zmysłowe smaki: Tradycyjny makowiec Interia.tv

Jak zrobić masę makową w domu?

Jeśli chcemy mieć pewność, że masa makowa, której użyjemy podczas pieczenia makowca jest zdrowa i nie zawiera żadnych szkodliwych dodatków, powinniśmy zrobić ją samodzielnie, w domu. Wbrew pozorom, przygotowanie masy makowej nie jest trudne i czasochłonne. Wystarczy, że połączymy ze sobą kilka niezbędnych składników.

Najważniejszym składnikiem domowej masy makowej jest oczywiście mak. Warto zakupić produkt wcześniej mielony - to znacznie ułatwia pracę. Oczywiście możemy zmielić mak również samodzielnie. Około pół kilograma produktu należy zalać gorącą wodą lub mlekiem i gotować przez około pół godziny z dodatkiem naturalnego miodu. Po ugotowaniu należy porządnie odsączyć masę (nawet dwa razy) - w tym celu najlepiej jest użyć gazy.

Masę odkładamy do przestudzenia. W osobnej misce łączymy ze sobą ulubione bakalie i orzechy. Idealnie sprawdzą się rodzynki, posiekane migdały, suszone morele lub skórka z pomarańczy. Możemy dodać również odrobinę cynamonu, wanilii, rumu lub koniaku.

Następnie możemy przystąpić do połączenia wszystkich składników. Do maku dodajemy bakalie. Jeśli chcemy, żeby masa stała się bardziej plastyczna możemy dodać też ubitą pianę z dwóch białek.

Tak przygotowana masa makowa z pewnością nada niepowtarzalny smak wypiekom. Jest nie tylko pyszna, ale także zdrowa.

Zobacz również: Najlepszy prezent dla dziecka? Zdziwisz się!