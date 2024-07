Świadczenie 300 plus przyznawane jest co roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do osiągnięcia przez nie dwudziestego roku życia. Wsparcie to nie obejmuje jednak edukacji na wyższym szczeblu oraz nauki w zerówce.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Aby otrzymać świadczenie 300 plus, należy złożyć odpowiedni wniosek. Mogą to zrobić opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, ale również sami, pełnoletni już uczniowie, którzy nie są na utrzymaniu rodziców. We wniosku należy zawrzeć wszystkie dane osobowe, numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu oraz informacje dotyczące dzieci i szkół, do których uczęszczają. Od 1 lipca do 30 listopada istnieje możliwość składania wniosków online.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym, że mogą zwiększyć świadczenie 300 plus o 100 zł 123RF/PICSEL

Jak zwiększyć świadczenie 300 plus o 100 zł? ZUS tłumaczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu "Dobry Start" na rok szkolny 2024/2025. Rodzice i opiekunowie mogą je składać za pośrednictwem portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS oraz portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

Nie wszyscy rodzice wiedzą, że mogą zwiększyć świadczenie 300 plus o jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł na każe dziecko rozpoczynające rok szkolny. Świadczenie to nie jest jednak dostępne dla wszystkich - przyznawane jest bowiem wyłącznie rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Mogą się o nie starać rodzice korzystający z zasiłku rodzinnego.

