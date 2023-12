Spis treści: 01 Gdzie powinna stać choinka?

02 Jak zabezpieczyć choinkę przed kotem? Sprawdzone triki

03 Pamiętaj o ozdobach. To nie żarty

04 Lepiej, żeby kot się nie nudził

Gdzie powinna stać choinka?

Najważniejszy jest wybór tego, gdzie będzie stała choinka. Można spróbować postawić ją w narożniku lub w pokoju, w którym zwierzak mniej przebywa. Pozwoli to ograniczyć szkody wywołane przewróceniem drzewka. Popularne staje się także mocowanie choinki na suficie, dzięki czemu kot ma ograniczony do niej dostęp. Istotne jest, aby znajdowała się z dala od mebli, z których zwierzak mógłby na nią skoczyć. Pomoże uniknąć to świątecznej katastrofy i zapewni kotu bezpieczeństwo.

Jak zabezpieczyć choinkę przed kotem? Sprawdzone triki

Należy pamiętać o stabilności drzewka. Można zapomnieć o plastikowych stojakach. Warto pomyśleć nad umieszczeniem choinki w dużej i ciężkiej doniczce, której kot nie będzie w stanie wywrócić. Jeżeli jednak stoi ona w wodze, to warto ją zabezpieczyć. Niektórzy właściciele zwierząt zalecają także przymocowanie choinki do ściany i postawienie wokół niej kojca lub płotka, które odstraszą pupila.

Zdjęcie Choinka jest sporą atrakcją dla kota. Warto zapewnić mu inne, ciekawsze zajęcie / Getty Images

Pamiętaj o ozdobach. To nie żarty

Bardzo ważną kwestią jest wybór odpowiednich zdobień na choinkę. Lepiej zrezygnować ze szklanych bombek, gdyż kot, zbijając ozdobę, może się pokaleczyć. Warto nie kupować również przedmiotów oklejonych cekinami i brokatem, którymi zwierzak może się zatruć. Można zastąpić je plastikowymi i drewnianymi elementami, będą znacznie bezpieczniejsze dla pupila. Co z łańcuchami i girlandami? Proponujemy zawiesić je wyżej, tak aby kot nie mógł ich pociągnąć lub się o nie zaczepić. Dodatkowo należy dobrze schować kable od lampek, aby nie były dla kota łatwodostępne. Podczas nieobecności domowników, nie należy zostawiać zapalonych lampek, które będą "kusić" zwierzaka.

Lepiej, żeby kot się nie nudził

Pupil, który będzie miał wystarczająco atrakcji, nawet nie obejrzy się za pięknie ozdobionym drzewkiem. Będąc w domu, warto poświęcać dużo czasu na zabawę, aby kot później nie miał siły na walkę z choinką. Można odciągać go również smakołykami i zapewnić mu zajęcie. Warto pomyśleć o nowych zabawkach, które będą dla niego ciekawsze od drzewa. Na rynku jest wiele produktów np. interaktywnych, którymi kot podczas nieobecności gospodarzy będzie bawił się długimi godzinami. Jednak widząc, że kot zaczyna nudzić się zabawką, warto ją wymienić.

Zdjęcie Koty uwielbiają wszystko, co się rusza, świeci i miga / Pixabay.com

